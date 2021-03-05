Sağlık Bakanı Koca: “İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor”

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul'da sağlık yöneticileriyle bir araya geldi. Bakan Koca, “İstanbul'da polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İstanbul'da sağlık yöneticilerimizle bir araya gelerek salgının seyrini değerlendirdik. Polikliniklerimizde hasta artışı olduğu görülüyor. İstanbul normalleşmenin örnek şehri olmalı. Bunu başaracak kararlılıktayız” dedi.