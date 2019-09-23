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Sağlık Bakanı Koca, MHP Lideri Bahçeli'yi ziyaret etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde hastaneye yatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sabah saatlerinde hastaneye yatan Milliyetçi Hareket Partisi (MHP)Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyaret etti.


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tedavi gördüğü hastanede ziyareti sonrasında hastane çıkışında konuşan Bakan Koca, "Birazdan kendileri taburcu olacaklar, genel durumu son derece iyi, hastanede yatışının zorunluğu olabileceği bir durum söz konusu değil. Hafif bir ateş yakınmasıyla gelip, genel tetkikleri yapılıp herhangi bir sorun olmadı. Bir üst solunum yolu enfeksiyonu olduğu, bununla ilgili tedavi başlandı. Bundan sonraki süreçte de taburcu edilerek, evde tedavisine devam edilecek. Ciddi bir sorunu olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

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