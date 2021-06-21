Sağlık Bakanı Koca, Serpil Minaz'a fedakarlığından ötürü teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 28 yıllık ebe Serpil Minaz'a teşekkür etti.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı paylaşımda, “Antalya'nın Aksu ilçesinde görevli 28 yıllık ebe arkadaşımız Serpil Minaz, tüm gün Antalya Havalimanı'ndaydı. Daha önce de Bingöl, Maraş ve İslahiye'de kendi isteğiyle sorumluluk aldı. Aşı olmak isteyen milyonlar bu fedakârlıkları hak ediyor. Serpil Hanımsa binlerce teşekkürü!” ifadelerini kullandı.