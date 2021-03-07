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Sağlık Bakanı Koca son hafta vakalarda artış ve azalış olan illeri duyurdu

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan ve azalan illeri açıkladı.

En çok vaka artışı olan il Sinop, vaka görünme oranı en çok azalan il ise Ordu oldu.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi sosyal medya hesabından 100 bin nüfusta vaka görünme oranı çok artan ve azalan illeri açıkladı. Bakan Koca yaptığı paylaşımda, “Son hafta 100 bin nüfusta vaka görünme oranı en çok artan illerimiz: Sinop, Kilis, Samsun, Amasya ve Edirne. En çok azalan illerimiz: Ordu, Bolu, Trabzon, Nevşehir ve Karaman. Birlikte tedbirlere uyarak tüm illerimizi mavi kategoriye sokalım” ifadelerini kullandı.

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