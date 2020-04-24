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Sağlık Bakanı Koca, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile bir araya geldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sağlık Bakanlığında bir araya geldi.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli korona virüs gündemi kapsamında Sağlık Bakanlığında bir araya geldi. Görüşmede, korona virüs salgınına yönelik alınan tedbirler ve normalleşme sürecinin koordinasyonu değerlendirildi. Salgının tarım ve hayvancılık üzerindeki etkileri, mevsimlik tarım işçilerine yönelik sağlık tedbirleri, önümüzdeki süreçte tarım üretiminin seyri ve gıda arz güvenliği ele alındı. Toplantıda ayrıca, salgın sonrası atılacak adımlar için bakanlıklar arası koordinasyon planlandı.

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