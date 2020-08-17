Sağlık Bakanı Koca'dan entübasyon uyarısı

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Bakan Koca, "Sağlıklı bir yetişkin dakikada ortalama 12 kez nefes alır. Farkında bile olmadan. Covid-19'un akciğerinde pnömoniye yol açtığı hastaysa, bütün enerjisini nefes almak için harcasa bile, bunu başaramaz. Hastaya, onu hayatta tutacak oksijen, zor bir yöntem olan entübasyonla verilir" ifadelerini kullandı.