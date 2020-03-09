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Sağlık Bakanı Koca'dan Koronavirüs bilgilendirmesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütünün Koronavirüs ile ilgili son verilerini paylaştı.


Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Dünya Sağlık Örgütü'nün Covid-19 (yeni koronavirüs) salgınıyla ilgili son güncel verilerini paylaştı. Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “104 ülke, tanı konmuş toplam 109.405 hasta, 3.689 ölüm: Dünya Sağlık Örgütünün son verileriyle küresel Koronavirüs tablosu. Türkiye sıkı önlemlerle bugüne dek bu listeye girmemeyi başardı. Komşularımız ve Avrupa önlemlerde yavaş kaldı. Yurt dışından gelenlerimiz kurallara uymalı” dedi.

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