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Sağlık Bakanlığı mülteciler için toplandı

Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.

Sağlık Bakanlığında düzenlenen toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" ele alındı.


Sağlık Bakan Yardımcısı Sabahattin Aydın başkanlığında ilgili genel müdürlükler ve 29 il müdürünün katılımı ile bakanlıkta bir toplantı düzenlendi. Toplantıda "Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT-2)" kapsamında önümüzdeki dönem yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

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