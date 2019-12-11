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Sağlık Bakanlığı ve TSK'dan Tel Abyad'da göz taraması

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ederken bir yandan da Türkiye’den gönderilen mobil hastane ile bölgede göz sağlığı taraması yapılıyor.

Barış Pınarı Harekat Bölgesinde arama-tarama faaliyetleri devam ederken bir yandan da Türkiye'den gönderilen mobil hastane ile bölgede göz sağlığı taraması yapılıyor.


Barış Pınarı Bölgesinde hayatı normale döndürme çalışmaları devam ederken, bir yandan da mayın/ el yapımı patlayıcı (EYP) arama-tarama faaliyetleri, halkın elektrik, su, okul, hastane, yol ve insani yardım malzemesi gibi ihtiyaçları karşılanmaya devam ediliyor. Son olarak bölgeye dönüş yapan Suriyeli vatandaşların göz sağlığı için Barış Pınarı Bölgesi'ne gönderilen mobil hastane ile göz sağlığı taraması yapılıyor. Sağlık Bakanlığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri'nin koordinasyonunda ilk olarak Tel Abyad'a gönderilen mobil göz tarama aracı Suriyeli vatandaşların göz sağlığı için kapsamlı tarama yaparak, ihtiyacı dahilinde tedavi hizmeti sağlıyor. İki gün boyunca Tel Abyad'da gerçekleştirilecek göz taraması hizmeti, cuma gününden itibaren Rasulayn'da da hizmet verecek.

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