Sağlık Bakanlığından korona virüsten korunma broşürü

Sağlık Bakanlığı, Çin'de ortaya çıkan ve hızla dünyaya yayılan korona virüs için teyakkuza geçti. Virüsten korunmak için tüm tedbirleri alan Sağlık Bakanlığı, virüsten korunma yollarını anlatan afiş ve broşürler hazırlayarak sitesinde yayınladı. El temizliğinin önemine dikkat çekilen broşürde, vatandaşlara korona virüsten korunmak için öksürük ve hapşırık sonrası, yemek hazırlamadan önce ve sonra, tuvalete girerken ve çıkınca, canlı ve ölü hayvanlarla temas sonrasında ellerin yıkanması uyarısında bulunuldu. Ellerin sık sık yıkanması gerektiğinin vurgulandığı broşürde, ellerin en az 20 saniye boyunca yıkanması gerektiği, sabunun olmadığı ortamlarda ise alkol bazlı el antiseptikleri kullanılması gerektiği kaydedildi. Öksürük ve hapşırık esnasında ağzın ve burnun kağıt mendille örtülmesi gerektiği belirtilen broşürde, “Kağıt mendilin bulunmadığı durumlarda ise dirsek içini kullanın. Mendili derhal çöp kutusuna atın ve ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Soğuk algınlığı veya grip benzeri semptomları olan kişiler ile 1 metreden yakın temastan kaçının. Yeni korona virüs enfeksiyonu, influenza virüsünün neden olduğu grip ile karıştırılmamalıdır” denildi.

Bakanlık broşürlerde seyahat eden vatandaşlara da uyarılarda bulundu. “Seyahat ederken sağlığınızı koruyun” başlıklı broşürde, son 14 gün içinde Çin başta olmak üzere korona virüs enfeksiyonu görülen ülkelerden gelen vatandaşlara da, “Ateşiniz varsa, öksürüyorsanız ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız maske takarak sağlık kurumuna başvurunuz ve hekiminize seyahatiniz hakkında bilgi veriniz” uyarısında bulunuldu. Sık sorulan ‘Virüs tedavisinde antibiyotikler etkili midir?' sorusuna da broşürlerle yanıt veren Bakanlık, antibiyotiklerin virüsler üzerinde etkili olmadığını hatırlattı.

Öte yandan broşürde doğru el yıkama yöntemleri de anlatıldı.