Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Erdöl: “Kadınlarımızı artık şiddetle, cinayetlerle anmak istemiyoruz”

Dr. Cevdet Erdöl, ‘Kadın Gözüyle Deprem' programında yaptığı konuşmada, “Kadınlarımızı gerçekten artık şiddetle, cinayetlerle anmak istemiyoruz” dedi.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Sebebiyle ‘Kadın Gözüyle Deprem' başlığı altında anma programı düzenledi. Anma programında konuşan Rektör Cevdet Erdöl, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün 1910 yılından beri itibaren anıldığını hatırlattı. Rektör Prof.Dr. Cevdet Erdöl, 8 Mart 1857 yılında New York'taki tekstil işçileri daha insanı şartlarda çalışmak için yaptıkları müracaatta sonuçsuz kalınca greve gittiklerini belirterek sözlerine şöyle devam etti:

“40 bin kişi grev yapıyor. Kadınları fabrikaya kilitleyip 129 kadını diri diri yakıyorlar. Bu ancak üzüntü ile anılacak bir gündür. 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü iki cephesiyle görmek lazım. Bir kutlama değil anmadır. Bizi yanlış olarak yönlendirmesinler, toplumsal olarak yaptıkları zulümleri örtmek için onları ambalajlayıp bize sunmasınlar. Kadınlarımızı gerçekten artık şiddetle, cinayetlerle anmak istemiyoruz. Yaptıkları fedakarlıkların hatırlanması, en büyük sıkıntıyı her felakette kadınların çektiğini bir kez daha hatırlamamız lazım.”

“Toplumumuzun her ferdine ihtiyacımız var”

Sağlık bilimleri üniversitesi Gülhane Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Serpil Karaoğlanoğlu,

Kadınların Kahramanmaraş merkezli depremlerde facia ile yüzleştiklerini belirterek, “Kimi canını çok sevdiği evladını, eşini, kardeşini kaybetmiş. Kadınımız acıyı da yaşamış acıyı dindirmeyi de ortak olmuş. Birlik ve beraberlik duygularımızın en üst seviyeye çıktığı böyle zamanlarda toplumumuzun her ferdine ihtiyacımız var” diye konuştu.