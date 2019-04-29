Sağlık çalışanlarından gerçeği aratmayan tatbikat

Sağlık Bakanlığı'nda, 3 aylık eğitimin ardından kurtarma, tahliye ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı, Bilkent Yerleşkesinde yangın anına yönelik kurtarma, tahliye ve ilk yardım tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat uygulamasına UMKE, AFAD, 112 Acil Servis Ekipleri ve yaklaşık 5 bin Sağlık Bakanlığı personeli katıldı. UMKE, AFAD Ekipleri ve Sivil Savunma Uzmanları tarafından, bin yüz Sağlık Bakanlığı merkez personeline ilk yardım, yangın söndürme ve acil durum tahliyesi eğitimleri verildi.

Olası bir acil durum anında yapılacakların canlandırıldığı tatbikatta, acil durum alarmının ardından personellerin binadan tahliyesi sağlandı. Tahliyenin ardından, kurtarma ekibinin yukarı tırmanması, 6. katta mahsur kalan personelin kurulan platform ile aşağı indirilmesi ve dumandan etkilenen kişiye ilk yardım müdahaleleri canlandırıldı. Gerçeği aratmayan tatbikatta, UMKE ekiplerinin kurtardığı personellerin ambulanslara bindirilmesi de uygulamalı olarak tatbik edildi.

Yönetim Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Talat Hakan Erdem, Bakanlık çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmasının, vatandaşların sağlığını korumak kadar önemli olduğunu söyleyerek, “Acil durum ve olağanüstü hallerde can ve mal kaybını en az düzeye indirecek koruyucu ve kurtarıcı tedbirler almak üzere bin yüz çalışanımıza acil durum planı ve sivil savunma planı kapsamında eğitimler verildi. Bu bir tatbikat. Bu tatbikat sonrasında, böyle bir olayda nasıl eylemlerde bulunacağımızı paylaşacağız” diye konuştu.

Sağlık Bakanlığı Yönetim Hizmetleri Genel Müdürlüğü personeli Ramazan Arık, ilk yardım eğitimi almış birisi olarak fenalaşan birisine nasıl müdahale edildiğini uyguladıklarını söyleyerek, “Tatbikatta dumandan fenalaşan birine bilinç kontrolü ve gerekli şok pozisyonu vererek ambulans ekibi gelene kadar yaşam fonksiyonlarını izledik” şeklinde konuştu. Ayrıca eğitimin çok faydalı olduğunu ve neler yapacaklarını öğrendiklerini söyleyen Arık, eğitimden sonra kendinde bu konuda soğukkanlılık oluştuğunu belirtti.

Eğitimi değerlendiren sivil toplum uzmanı, eğitimin başarılı olduğunu söyleyerek, personele tahliyede nasıl davranmaları gerektiğini aktardıklarını söyledi.