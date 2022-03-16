Sağlık çalışanlarından hastanede 'Tıp Bayramı' konseri

Ankara Şehir Hastanesi'nde sağlık çalışanları, 14 Mart Tıp Bayramı kutlamaları kapsamında konser verdi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla hafta boyunca etkinlikler düzenleniyor. Ankara Şehir Hastanesi'nde de 14 Mart Tıp Bayramı coşku ile kutlandı. Etkinlikte 2019 yılında Şadiye Altındağ öncülüğünde kurulan Ankara Şehir Hastanesi Türk Sanat Müziği Topluluğu konser icra etti. TRT spikeri Tansu Polatkan'ın sunduğu konseri TRT Ankara Radyosu Türk Sanat Müziği Ses Sanatçısı Nazlı Kanaat yönetirken, Kültür ve Turizm Bakanlığı saz sanatçıları da koroya eşlik etti. Etkinlikte hastanenin 3'üncü kuruluş yılı da kutlandı.