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Sağlık eğitimlerine Liv Hospital'dan destek

Liv Hospital Ankara, Çekirdek Yuva Kreşi’nde miniklere yönelik ’hijyen eğitimi’ programı gerçekleştirdi.

Liv Hospital Ankara, Çekirdek Yuva Kreşi'nde miniklere yönelik 'hijyen eğitimi' programı gerçekleştirdi.


Liv Hospital Ankara tarafından geçtiğimiz günlerde Çekirdek Yuva Kreşi'nde küçük yaşta sağlıklı gelişimin önemini anlatmak amacıyla ‘hijyen eğitimi' programı düzenlendi. Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Dr. Öğr. Üyesi Reyhan Erol'un verdiği eğitimde, son zamanlarda gündemde yer alan korona virüsüne de değinildi. Pediatri Uzmanı Reyhan Erol, Liv Hospital Ankara tarafından düzenlenen bu eğitim programında genel temizlik kuralları ve sağlıklı yaşam ile alakalı detaylı bilgilendirmelerde bulundu. Ebeveynlere ve 2-6 yaş arası çocuklara hitap edilen eğitimde yaklaşık 25-30 çocuk yer aldı.


Korona virüsünden korunma yollarının püf noktalarını ele alan Uzm. Dr. Reyhan Erol, sağlık alanındaki eğitimlerin çoğaltılması adına gereken tüm desteğin verilmesi gerektiğini belirtti.


Liv Hospital Ankara ekibi, farkındalık oluşturmak adına düzenlediği çeşitli seminer ve eğitimlerle küçük yaştaki çocukları eğitmek adına yapılan çalışmaları ön planda tutarak, çocuk sağlığının önemini vurgulayan çalışmaların sürekli hale getirileceğini belirtti.

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