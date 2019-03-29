Sağlık Federasyonu Başkanı Dinç: “Milli inovasyon için hekim ve mühendisleri bir araya getireceğiz”

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, dünya tıbbi cihaz pazarından en büyük payı Amerika ve Japonya'nın aldığını, Türkiye'nin de tıbbi cihaz pazarında söz sahibi olabilmesi için hekim ve mühendislerin bir arada çalışması gerektiğini söyleyerek, “Hekimler operasyonlarda o kadar fazla tecrübeyle karşılaşıyor ki bu tecrübeleri bir mühendise aktarması gerekiyor. Doktorlar ile mühendisler ortak dili konuşamıyor. Biz federasyon olarak hekimlerimizi ve mühendislerimizi bir araya getireceğiz. 81 ili gezerek proje toplayacağız. Bu projelerin içinde çok iyi olanları global firmalarla ve yerli üreticilerimizle bir araya getireceğiz. Bunlar artık sadece hastanede hekimin beyninde değil, insanlara fayda sağlayacak pozisyonda olacak” dedi.

Antalya'da Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfınca düzenlenen Uluslararası Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi'nde “Tıbbi Cihaz Sektöründe Milli Üretim Milli İnovasyon Çalıştayı” gerçekleştirildi. Çalıştayda Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Başkanı Doç. Dr. Salim Atay, Sosyal Güvenlik Kurumu Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Daire Başkanlığından Dr. Fethiye İnce, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı eski Müsteşar Yardımcısı Mazhar Yıldırımhan, Sağlık Bakanlığı Politikaları Üyesi Doç. Dr. Halit Yerebakan, Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, Türkiye Kalp ve Sağlık Vakfı Başkanı Prof. Dr. Öztekin Oto ve Gazi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hikmet Selçuk Gedik yer aldı.

Dinç: “Yerli ürünlerimiz ithal ürünlerle yarışır seviyeye geldi”

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, yaptığı konuşmada ülkemizde 2003 yılında başlayan Sağlıkta Dönüşüm Programı'ndan önce Türkiye'nin sağlık ve tıbbi cihazlar yönünden neredeyse tamamıyla dışa bağımlı olduğunu, günümüzde ise Türkiye'nin özellikle kardiyoloji ve kardiyovasküler cerrahide kullanılan tıbbi cihazlar başta olmak üzere pek çok alanda ithal ürünlerden çok daha teknolojik ve inovatif olan yerli ürünlerin üretilebildiğini söyledi. Üretilen ürünlerin Türkiye'nin ihtiyacını fazlasıyla karşılamasının yanı sıra, ihracatta da çok büyük önem kazandığını belirten Dinç, artık yerli ürünlerin global arenada ithal ürünler ile yarışır seviyeye geldiğini, sağlık sanayinin dünyadaki önemi ve pazar payı ile paralel olarak Türkiye'nin de bu alanda atağa geçtiğini, Türkiye'nin 2023 hedefinin tıbbi cihaz alanında dünyada ilk 5 içerisine girmek olduğunu ve bu yolda yerli üreticilerin çalışmalarına hızla ve emin adımlarla devam ettiğini ifade etti. Bundan 17 yıl önce kalp damar cerrahisi, girişimsel radyoloji ve kardiyoloji alanında ülkemizde tıbbi cihaz açısından ciddi bir üretimin olmadığını ifade eden Dinç, “'Neler yapabiliriz nasıl katkılar sağlayabiliriz' bunlarla ilgili araştırma yaptık. Dünya tıbbi cihaz pazarı Amerikalıların hegemonyasında. Yüzde 49 oranla Amerikalılar çok ciddi anlamda pazarı domine etmiş. Dünyada da Amerika ve Japonya dışında hiçbir ülke kendilerinin ürettiği tıbbi cihazların yüzde 50'sinden daha yukarıya çıkamıyor. Yani dünya pazarında tıbbı cihaz Japonya ve Amerika'nın elinde” diye konuştu.

Sağlık sanayinin “İHA”lar “SİHA”lar kadar önemli olduğunu söyleyen Dinç, “Hem şifa olacağız hem de etrafımıza şifa dağıtmak zorundayız. Bunun da ekonomik olarak karşılığını araştırdık, askeri harcamaların yaklaşık 64 milyar lira olduğu, sağlık harcamamızın da 104 milyar lira olduğu, bunların içerisinde sadece tıbbı cihazı düştüğünüz zaman 9 milyar liralık bir rakamı bulduğunu ortaya koyduk" şeklinde konuştu.

Sağlık Federasyonunu kurma amaçlarının hekim ve mühendisi bir araya getirmek olduğunu ifade den Dinç, "Hekimler operasyonlarda o kadar fazla tecrübeyle karşılaşıyor ki bu tecrübeleri bir mühendise aktarması gerekiyor. Doktorlar ile mühendisler ortak dili konuşamıyor. Bizim geliştirdiğimiz mühendislerimiz artık Ar-Ge'leri yaparken, hekimlerin konuştuğu şeyleri konuşmaya başladılar. Artık ortak dil gelişiyor. Fikir aşamasından alıyoruz, tasarımı ortaya koyuluyor. Prototipler üretildikten sonra hekimlerimiz, sağlık çalışanlarımız tekrar devreye giriyor ve ortaya bir ürün çıkıyor” dedi.

Sağlık Federasyonu Başkanı Raşit Dinç, 81 ili gezerek proje toplayacaklarını belirterek, “Hekimlerimizin hastanelerde karşılaştığı sorunlar ve bulduğu çözümler var. Bu çözümlerinizi yazarak, Federasyonumuzla paylaşarak, hiçbir şekilde bedel almaksızın, karşılık beklemeksizin tüm hekimlerimizin hizmetindeyiz. Bizim görevimiz sizin fikirlerinizi değerlendirmek ve dünya sağlığına sunmak. Bu projelerin içinde çok iyi olanları global firmalarla ve yerli üreticilerimizle bir araya getireceğiz. Bunlar artık sadece hastanede hekimin beyninde değil, insanlara fayda sağlayacak pozisyonda olacak. Bizim odaklanmamız gereken öncelikle insan sağlığına katkı sunacak değerli ürünleri ortaya koymak. Değerli ürünleri de Türkiye'de üretmek” diye konuştu.