Sağlık Federasyonu'ndan 29 Ekim mesajı

Dinç mesajında, “Bağımsızlığın, demokrasinin, laikliğin, hukuk devletinin, birey ve insan olmanın, yurtta ve dünyada barış içinde yaşamanın, bilimsel eğitimin ve çocuklarımızın geleceğinin güvencesi olan Türkiye Cumhuriyeti'mizin 97. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun. Cumhuriyetimizin kuruluşunun başlangıcı olan bu kutlu günde, akıl ve bilimin rehberliğinde ülkemizin her şartta daha da güzel ve sağlıklı günlere ulaşacağına inancımız tamdır” dedi.

Sözlerini sürdüren Dinç, “Tarihimize uzanıp baktığımızda esir edilemeyen bir milletin öyküsünü bulduğumuzu, bugün Kafkaslar'da, Uygur'da hala milletimizin kendisini esir etmeye kalkanlara karşı dimdik duruyoruz" ifadelerini kullandı.

Ülkede aydınlanan her pencerede Cumhuriyet'in ışığının olduğunu belirten Dinç, “Geleceğe umutla bakıyoruz. Çünkü Cumhuriyet, umuttur, azimdir, kararlılıktır, coşkudur. Bizler Cumhuriyetin 97. yılını ilk günkü gurur ve coşkuyla kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve kurucu meclisimizi minnetle anıyoruz. Bu vesileyle havaların soğuduğu bu dönemde vatandaşlarımızı Covid-19 tedbirleri kapsamında Sağlık Bakanlığımız tarafından açıklanan tüm tedbirleri çok daha özenli bir şekilde uygulamaları, sosyal mesafe ve maskeyi katiyen ihmal etmemeleri gerektiği konusunda tekrar uyarmak isterim” dedi.