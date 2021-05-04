Sağlık firmasından yeni kurduğu tesise yapılacak istihdam için “sigara kullanmama” ön koşulu

Ankara'da yeni kurduğu tıbbi cihaz ilaç sanayi entegre üretim tesisinin açılışını gerçekleştirecek olan RD Global-Invamed, istihdam edeceği personeller için “sigara kullanmama” ön koşulunun aranacağını bildirdi.

Çalışanların sağlığına büyük önem veren RD Global - Invamed firması yetkilileri, tüm dünyada etkisini gösteren “sigarasız hayat” politikasını desteklemek üzere, yeni kurulan fabrikası için yoğun şekilde yürüttüğü işe alım sürecinde “sigara kullanmama” şartına özellikle dikkat edeceğini açıkladı. Halihazırda, çalışanlarına sigaranın zararları ve sigarayı bırakma yollarına ilişkin düzenli olarak eğitim ve destek programları uygulandığını da ifade eden RD Global - Invamed insan kaynakları yetkililerine göre; bu sayede bir sağlık şirketi olarak ülke insanlarına rahat nefes alabilecekleri bir gelecek göstermek amaçlanıyor.

Başvuru sonucu kabul edilen personeller tıp alanında yetiştirilecek

Türkiye'nin dünyadaki en fazla sigara tüketen ülkelerden biri olduğunu belirten RD Global - Invamed İnsan Kaynakları yetkilileri, tıp alanında yetiştirmek üzere istihdam edeceği personelleri için uygulanacak bir “Sigarasız Hayat Projesi”ni hayata geçirmek istediğini belirterek, “Yeni entegre üretim tesisimiz için alınacak personellerden her biri, tıp alanında nitelikli personeller olarak yetiştirilecek, ilaç ve tıbbi cihaz sektörü ile bu sektörün insan sağlığı üzerine etkileri konusunda kendilerini geliştirme imkanı bulacaktır” ifadelerini kullandı.

Her alanda sigarasız hayata destek

Mevcut üretim tesisinde çalışan üretim personeline halihazırda uygulanan sigaranın zararları ve sigarayı bırakma ile ilgili eğitim seminerleri ve mevcut sistemde sigara içmeyen personel işe alımlarının teşvik edilmesinin; sigarayı bırakma konusunda ciddi bir motivasyon kaynağı olacağını ifade eden RD Global - Invamed İnsan Kaynakları yetkilileri, bu yolda bir ilke imza attıkları için Türkiye adına gururlu olduklarını kaydetti.