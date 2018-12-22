Sağlık İletişimi Uzmanı Öcal: "Sağlık hizmetlerinde çalışanlara sağlık iletişimi eğitimi verilmeli"

Sağlık çalışanlarına şiddetin önlenmesinin bir diğer yöntem ise, “Sağlık İletişimi Eğitimi” ile hasta ve hasta yakınları ile iletişim kurarak sorunu ortadan kaldırmak. Hasta ve sağlık personeli arasında gerçekleşen iletişim sürecini sağlıklı olması kurum memnuniyeti ve itibarı için önem taşıdığını ifade eden Sağlık İletişimi Uzmanı Serap Öcal, “Bu anlamda kullanılan beden dilinin, çözümleyici, yapıcı ve kişilerin mutluluğuna, katkıda bulunacak şekilde sağlıklı ve nitelikli olarak gerçekleşmesine hassasiyetle yaklaşılmalıdır. İletişimin tam ve yeterli olması, tedavinin gidişatını ve hastanın sağlık durumunu olumlu etkilemektedir” dedi.

Sağlık iletişimin önemine vurgu yapan Öcal, “Sağlık kurumlarında verilen tıbbi hizmetler ve konaklama hizmetlerinin yanında sağlık personelinin iletişim becerilerinin gelişmiş olması da hastalar açısından önem verilen konular arasında yer almaktadır. Güler yüzlü, moral, motivasyon ve güven veren sağlık personeli hastanın duygusal sağlığı ve ağrı denetiminde büyük öneme sahip” olduğunu aktardı.

Sağlık personelinin hasta ve yakınları ile olan iletişim süreçlerinde aynı dili kullanmaları da önem verilmesi gereken bir diğer konu olduğunu aktaran Öcal, “Tıbbi terminolojiye ve literatüre hakim olmayan hastalar ile iletişim kurulurken hastanın anlayacağı şekilde ve hastanın durumunu net anlatmak gerekmektedir. Tedavi süreci ile ilgili her an sağlık profesyoneline ulaşılabileceği duygusunun hasta ve yakınlarına verilmesi kurum sadakati ve güvenini oluşturmak için önem taşımaktadır” dedi.