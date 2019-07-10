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Sağlık Müdürü Gülüm'den Çubuk ziyareti

Ankara İl Sağlık Müdürü Prof.

Dr. Mehmet Gülüm, hizmet başkan ve başkan yardımcıları ile beraber Ankara'nın Çubuk ilçesinde bir dizi ziyaret gerçekleştirdi.


Dr. Mehmet Gülüm, hasta ve çalışan memnuniyeti ile sunulan sağlık hizmetlerini yerinde görmek amacıyla bu haftaki ziyaretini Ankara ilinin Çubuk ilçesine gerçekleştirdi. İlçede bir dizi ziyarette bulunan Gülüm, Çubuk Devlet Hastanesi ve İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne giderek personel ve hastalarla sohbet etti.



Hastaları ve personeli dinledi


Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedavileri yatarak devam eden hastaları da ziyaret ederek acil şifalar dileyen Gülüm, hastanede sunulan sağlık hizmetleri hakkında hastaların ve personelin fikirlerini aldı. Aynı zamanda Gülüm, hasta yakınlarına aldıkları sağlık hizmetleriyle ilgili memnuniyetlerini de sordu. Gülüm, hastane idarecilerinden tedavi süreçleri ile ilgili de bilgiler aldı.



"Bir saniye boşa geçirecek vaktimiz yok"


Her hafta bir ilçeyi ziyaret ederek hasta ve çalışan memnuniyetini yerinde gördüklerini belirten Gülüm, ”Ankara ilimizde hizmet sunumlarının etkinliğini artırmak, daha kaliteli sağlık hizmeti sunmak amacıyla yoğun bir çalışma içindeyiz. Memnuniyete de çok önem veriyoruz. Bu kapsamda personelimiz ve vatandaşlarla diyaloğumuzu geliştirerek, onların sorun ve taleplerini gidermeye çalışıyoruz. Ankara'nın sağlığı için, 7/24 ve 365 gün esasına göre bir saniye boşa geçirecek vaktimiz yok'' dedi.


Sonrasında Gülüm, Çubuk İlçe Sağlık Müdürlüğü ve Çubuk Belediyesi Başkanı Av. Baki Demirtaş'ı da ziyaret etti.

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