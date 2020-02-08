Sağlık personeli onu unutmadı, Çin'den tahliye edilen öğrenci doğum gününü karantina odasında kutladı

Çin'den tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen vatandaşlardan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci doğum gününü tedbir amaçlı gözetim altında tutulduğu karantina odasında kutladı.

Zekai Tahir Burak Hastanesi sağlık personeli, tedbir amaçlı gözetim altında tutulan vatandaşlardan Şeyma'nın doğum gününü unutmadı. Çin'in Wuhan kentinden tahliye edilerek Türkiye'ye getirilen üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci doğum gününü gözetim altında tutulduğu Zekai Tahir Burak Hastanesindeki karantina odasında tek başına kutladı. Hastane yönetimi ve personeller Şeyma için hazırlattıkları pastayı da giydikleri özel ekipmanlar ile Şeyma'nın kaldığı odaya götürdü.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, dün yaptığı basın açıklamasında Çin'den tahliye edilen vatandaşların ikinci numunelerinin de negatif çıktığını ve 14 gün tedbir amaçlı gözetim altında tutulduklarını söylemişti. Şeyma'nın doğum gününü sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla kutlayan Bakan Koca, “Nice sağlıklı yaşlara Şeyma. Wuhan'dan tahliye ettiğimiz vatandaşlarımızdan üniversite öğrencisi Şeyma, 25'inci yaşını tek başına kutladı. Gözlem süresi bittikten sonra inşallah hep beraber kutlayacağız” dedi.