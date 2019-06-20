Sağlık sektöründe siber saldırıları önleyen sistem geliştirilecek

Savunma Sanayii Başkanlığının çizdiği vizyon doğrultusunda siber güvenlik alanında önemli projelere imza atan STM Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ, bilgi birikimi ve deneyimini siber tehditlere karşı önlem alınması gereken en önemli alanlardan sağlık sektörüne taşıyor. Sağlık alanında pazar büyüklüğünün 2022'ye kadar 14 milyar doları bulması beklenen IoT (Internet of Things) sistemlerle birlikte cihazların güvenliğini sağlamak da her geçen gün daha önemli hale geliyor. Hastanelerde bulunan medikal IoT cihazlara karşı özelleşmiş saldırıları tespit edecek IoT-Medic sistemini geliştirmek üzere STM ile Başkent Üniversitesi bir protokol imzaladı.

STM siber güvenlik kabiliyetini sağlık sektörüne taşıyor

STM Genel Müdürü Murat İkinci, “STM olarak Türkiye'deki kritik alt yapıların korunması adına yerli ve milli bütünleşik siber güvenlik çözümleri geliştiriyoruz. Sağlık sektörü de bugün siber tehditler karşısında direncini artırmamız gereken kritik alanlardan birini teşkil ediyor. Tehditleri zafiyet yaratmadan tespit edecek proaktif bir güvenlik çözümü olan IoT- Medic sistemini geliştirmek üzere Başkent Üniversitesi ile yaptığımız iş birliği bu anlamda sağlık sektörümüz için büyük bir önem taşıyor. Siber güvenlik alanında edindiğimiz kabiliyetleri sağlık alanının niş ihtiyaçlarına taşıyacağımız bu süreç hem sağlık sektörünün geleceği hem de ülkemize yerli teknolojiler kazandırmamız adına önemli bir adım teşkil ediyor” dedi.

IoT cihazların güvenliği için kritik adım

Başkent Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Haberal ise, “Bugün sağlık sektöründe kullanılan görüntüleme cihazları, hasta takip sistemleri, infüzyon pompaları ve kalp pili gibi IoT cihazlar; hastanın takibi, tedavisi ve yaşam kalitesi açısından oldukça faydalı kullanımlar sağlıyor. İnternete bağlı bu cihazların siber tehditlere karşı güvenliğini sağlamak ise doğrudan insan hayatını dahi etkileyebilecek zafiyetleri engellemek adına son derece kritik bir öneme sahip. Başkent Üniversitesi olarak STM ile imzaladığımız bu protokolle sağlık sektörüne yönelik olası saldırıların önüne geçilmesini sağlayacak bir projeye katkı sunmaktan dolayı mutluluk duyuyoruz” diye konuştu.

Hasta verilerinin ifşa olması engellenecek

Sağlık sektörüne yönelik yapılan siber saldırılar hasta bilgilerinin ifşa olması ve hastayla ilgili verilerin manipüle edilmesinden hastanın hayatını kaybetmesine kadar uzanan sonuçlara yol açabiliyor. Proje ile geliştirilecek IoT-Medic, hastanelerde kullanılan medikal IoT cihazların envanterinin çıkarılmasını, bu tür cihazlara karşı yapılabilecek saldırıların tespit edilerek raporlanmasını sağlayacak. Kullanıcılar, sistem sayesinde hastane ortamındaki tüm medikal IoT cihazlarını tek noktadan takip ederek, bu cihazların oluşturduğu trafikteki anormallikleri ve olası saldırıları canlı olarak takip edip müdahale edebilecek.

Siber güvenlikte öncü çözümler

STM, ülkemizde yetkinlik kazanılması gereken en önemli alanlardan kabul edilen siber güvenlik çalışmalarını proaktif bir yaklaşımla sürdürüyor. Türkiye'de bir ilk olan Siber Füzyon Merkezi'ni kuran STM, gelişmiş altyapısı ve uzman kadrosuyla bugün birçok özel sektör ve kamu kuruluşuna hizmet veriyor. STM'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği siber güvenlik karar destek sistemi CyDecSys; ağ topolojisi oluşturma, zafiyet tespit etme, riske göre sınıflandırma ve saldırı ağacı oluşturma gibi işlemleri otomatik hale getirerek, milli zafiyet veri tabanı kurulmasına ve siber güvenlik süreçlerinin yönetimine destek oluyor.

Savunma sanayiine mühendislik, teknoloji ve danışmanlık alanlarında çeyrek asırdan uzun bir süredir hizmet veren STM ise, bugün sahip olduğu temel kabiliyet ve teknolojilerini askeri deniz platformlarından uydu çalışmalarına, siber güvenlikten büyük veri analitiği ve yapay zekâ uygulamalarına varan stratejik alanlarda kullanarak Türkiye'nin ve dost ülkelerin ihtiyacı olan kritik alanlarda çalışmalar yürütüyor.