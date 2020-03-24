Sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapıldı

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Sağlık Bakanlığına bağlı sağlık tesislerinde görevli personele ek ödeme yapılmasına dair yönetmelikte değişiklik yapılmasına dair yönetmelik Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

Yönetmeliğe, “Geçici Madde 1 - (1) 1/3/2020 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere üç ay süreyle yer ve/veya personel yönünden kapsamı ve oranı Bakan tarafından belirlenmek kaydıyla, bu Yönetmelikte belirlenen esaslara tabi olmaksızın personele ek ödeme yapılabilir. Bu şekilde yapılacak ödeme tutarı toplamı mesai içi tavan ek ödeme tutarını geçemez” geçici maddesi de eklendi.