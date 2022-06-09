Sağlık ve mobilite teknolojilerinde yol haritası hazır

Sağlık ve mobilite sektöründe Türkiye'yi 2030'a taşıyacak yol haritası hazırlandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili paydaşları ile hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayınlandı.

Sağlık ve mobilite teknolojileri alanında Türkiye'yi 2030 yılına taşıyacak yol haritaları hazırlandı. Ülkemizin gelecek vizyonunu yansıtmak üzere Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca ilgili paydaşların katılımıyla hazırlanan Teknoloji Yol Haritaları'na ilişkin genelge Resmi Gazete'de yayınlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede, yol haritalarının yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vereceği ifade edildi.

Yeni modellerle rekabet düzeyi artacak

Genelgede; küresel çapta büyük bir dönüşüme tanıklık eden sağlık ve mobilite sektörlerinde, nüfusun artması ve kaynakların kısıtlı hale gelmesi gibi zorluklara karşı yeni hizmet modelleri geliştirilerek çözüm üretilebileceği ifade edildi.

Teknolojinin hızlı gelişimi ve yaygınlaşmasının bu iki alanda kişiselleştirilmiş, katılımcı ve önleyici çözüm ve sistemler sunulmasına imkân sağladığı kaydedilen genelgede, “Bu dönüşüm ve imkanlar çerçevesinde; sağlık ve mobilite sektöründe yapılacak yapısal reform ve düzenlemelerin paydaşların etkin koordinasyonunda, teknoloji odaklı iş birliğiyle yapılması; üretiminin büyük bir bölümünü Avrupa'ya ihraç eden ülkemizin rekabet düzeyini artıracaktır” denildi.

Genelgede, “Dijitalleşen dünyada yüksek teknoloji ve katma değer üreten öncü Türkiye” vizyonu ile “2023 Sanayi ve Teknoloji Stratejisi”nin hazırlandığı vurgulanarak “Başlanan çalışmalara rehberlik etmek, yerli ve milli ürün ve teknoloji dönüşümüne yön vermek üzere ‘Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası' ile ‘Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası' hazırlanmıştır” ifadesi yer aldı.

Bakanlık sitesinde yayınlanacak

2022-2030 yıllarını kapsayan yol haritalarının “www.sanayi.gov.tr” adresinde yayınlanacağı bildirilen genelgede, “Mobilite Araç ve Teknolojileri Strateji Yol Haritası” ile “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası” çerçevesinde yürütülecek çalışmalarda ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın ilgili kurum ve kuruluşlarca hassasiyetle yerine getirilmesi hususu” vurgulandı.

Mobilite araç ve teknolojileri

Genelge ile yürürlüğe giren “Mobilite Araç ve Teknolojileri Yol Haritası”nda; 2022-2030 yılları için kısa, orta ve uzun vadeli 46 adet stratejik hedef, 184 adet politika ve eylem belirlendi. Türkiye'yi elektrikli, bağlantılı ve otonom araçlar ve teknolojilerinin üretiminde küresel bir cazibe merkezi haline getirmeyi hedefleyen yol haritası ile ülkemizin otomotivde, gemi üretiminde, insansız hava araçlarında ve raylı sistemlerde kabiliyetlerini daha da güçlendirerek aktörlerin ve kuralların yeniden belirlendiği mobilite sektöründe öncü konuma getirmesi amaçlıyor.

Avrupa'da liderlik Dünya'da ilk 5

Oluşturulan yol haritasında önemli hedefler de ortaya kondu. Bu çerçevede; mobilite araçlarında yerlilik oranı yükseltilerek hafif ve ağır ticari araç üretiminde Avrupa'da lider olmak ve dünya sıralamasında ilk 5'e girmek ve bölgesel batarya üretim merkezi olmak için gereken çalışmalar yapılacak. Yol haritasında ayrıca; “Mobilite Yazılım ve Donanım Geliştirme Merkezi'nin kurulması”, “Batarya modül ve paketi ile alt komponentlerinin geliştirilmesi ve üretim yatırımının yapılması” ve “Bir veya birden fazla firmanın ortak ya da lisanslama yolu ile batarya hücresi yatırımı yapması” gibi toplam 9 kritik proje bulunuyor.

Akıllı yaşam ve sağlık ürün ve teknolojileri

Genelgede yer alan bir diğer yol haritası olan “Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası” muhteviyatında 2022-2030 yılları için 9 adet stratejik hedef, 4 adet stratejik amaç, 28 adet politika ve eylem planı ile 5 kritik proje önerisi belirlendi. Yol haritası ile ülkemizin ilaç ve tıbbi cihaz sektöründe halihazırda sahip olduğu yetkinliklerini daha da güçlendirilmesi için sağlık alanındaki girişim sayısının, ilaç ve tıbbi cihaz sektörlerinde ihracatın ithalatı karşılama oranının, ilaç sektöründe kutu ve değer bazında imal oranının, tıbbi cihaz pazarında yerli üreticilerin payının ve tıbbi cihaz ve ilaç patent başvuru sayısının artırılması hedefleniyor.

Yüksek teknolojili ürünler

“Akıllı Yaşam ve Sağlık Ürün ve Teknolojileri Yol Haritası” ile COVID-19 pandemisinden de çıkarılan derslerle birlikte; stratejik alanlarda yerli ve milli kabiliyetler artırılacak, önleyici ve kişiselleştirilmiş sağlık teknolojileri ile sağlık harcamalarında tasarruf edilmesine katkı sağlanacak, toplam ihracat içinde yüksek teknolojili ürünlerin payı artırılacak. Bu doğrultuda yol haritasında; “Kritik/Stratejik Biyoteknoloji Üretim Projesi”, “Ulusal Sağlık Teknolojileri Değerlendirme Kurumunun Kurulması” ve “Ulusal Omiks Platformunun Oluşturulması” gibi toplam 5 kritik proje bulunuyor.