“Sağlıklı gelecek” için Sincan sokakları tertemiz

Ekipler hem ilçe merkezini hem de bağlı kırsal mahalleleri kapsayacak şekilde titizlikle temizlik çalışmalarını yürütüyor.

İlçe sakinlerine daha temiz ve sağlıklı bir ortam sunabilmek için 7/24 çalışan Sincan Belediyesi, rutin temizlik faaliyetlerine ek olarak vatandaşların gün içinde yoğunluk oluşturduğu alanlar başta olmak üzere Sincan'ı dip köşe temizliyor. Yollar vakumlu süpürge araçları ile süpürülüyor, yaya kaldırımları ve bazı yollar tazyikli su ile yıkanıyor. Belediye ekipleri etrafa atılan çöpleri bir bir topluyor. Çok sayıda personel ile başlatılan çalışmalar çerçevesinde şehrin tüm mahallelerinde mıntıka temizliği yapan belediye ekipleri, yeşil alan ve parklarda da günlük olarak temizlik çalışmalarını özenle sürdürüyor. Ekipler son olarak Yenikent- Temelli yolunda mıntıka temizliğini tamamladı, 80 poşet atık toplandı.

Sincan Belediyesi, semt ve mahallelerdeki çöp konteynerlerini de temizliyor. Ekipler boşaltılan konteynerleri yıkıyor, ilaçlayarak dezenfekte ediyor. Böylece bulaşıcı hastalıkların ve etrafa yayılacak kötü kokunun önüne geçiliyor. Atık ve çöpleri toplayan ekipler, geri dönüşüme kazandırılacak olanları ayırıp Sincan Belediyesi sıfır atık merkezinde yeniden değerlendiriyor. Sincan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından koordine edilen ve periyodik olarak gerçekleşen çalışmalar vatandaşların da takdirini topluyor.