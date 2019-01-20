Sağlıklı Yaşam Merkezi'nin ikincisi açıldı

Beypazarı Belediyesinin hayata geçirdiği Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin ikincisi Hacıkara Mahallesi'nde gerçekleştirilen törenle hizmete açıldı.

Yoğun katılımla gerçekleşen Sağlıklı Yaşam Merkezlerinin ikincisinin açılış törenine Beypazarı İlçe Kaymakamı Can Aksoy, Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Yönetimi, MHP ilçe Yönetimi, STK Temsilcileri, Kamu Kurum Kuruluş Amirleri ve ilçe protokolü ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Daha sağlıklı koşullarda spor yapabilme imkanı sunmak için yapılan spor salonunda modern spor aletlerinden, pilates ve kültür fizik çalışma alanlarına, soyunma odalarından dinlenme salonlarına ve bilardo ile masa tenisi alanları yer alıyor.

Açılış sonrası konuşan Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, sporun ilçede yaygınlaşması ve her yaştan insanın spor yapabilmesi için spora özel önem verdiklerini, ilçedeki vatandaşlara spor yapabilecekleri alanlar sunmaya ve aralarına yenilerini katmaya devam ettiklerini belirtti.

Vatandaşlara hizmet verecek spor merkezinden Beypazarlılar haftanın 6 günü faydalanabilecek. Kayıt yaptırmak isteyenler vatandaşların, Hacıkara Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi No:18/B adresinde bulunan Sağlıklı Yaşam Merkezi'ne başvuruda bulunması gerektiği belirtildi.