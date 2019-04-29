Keçiören Belediyesi ile İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi iş birliğinde gerçekleşen “Sağlıklı Yaşam Yürüyüşü” Keçiören'de yapıldı.

Özel Ayyıldız Sağlık Meslek Lisesi öğrencilerinin de katılımıyla 15 Temmuz Şehitler Anıtı önünde başlayan yürüyüşe Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut, Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, Keçiören İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mehmet Kutluca, AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve sporseverler katıldı. Altınok, belediyeye ait spor tesislerini gençlerin rahatlıkla kullanabileceği müjdesini de verdi.

Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, “Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. En iyi profesör spordur. En doğal antibiyotik spordur. Aktardaki bütün bitkileri alın, bunların içerisinde en faydalı olanı yine spordur. Bu sporların başında da yüzme ve yürüyüş gelmektedir” dedi.

Yaklaşık 2 kilometre süren, Keçiören TOGEM binası önünde son bulan yürüyüş sonrasında düzenlenen programda konuşan Başkan Altınok, önümüzdeki yıl düzenlenecek olan Sağlıklı Yaşam Yürüyüşünün daha uzun yapılacağını ve yürüyüşün birincisine de ödül vereceklerini ifade etti.

Altınok şöyle konuştu:

“Sevgili gençler, şu an önünüzde uzun bir hayat var. Eğer sağlıklı olmak ve sağlıklı yaşamak istiyorsanız, 'buna konforlu yaşam deniyor', bunun altyapısı ve temeli spordur. Sağlıklı bir toplumun altyapısı spordur. Dinç ve diri bir toplumun temeli spordur. En iyi profesör spordur. En doğal antibiyotik spordur. Aktardaki bütün bitkileri alın, bunların içerisinde en faydalı olanı yine spordur. Bu sporların başında da yüzme ve yürüyüş gelmektedir. Yüzmek için temiz ve hijyenik havuzların olması lazım. Ama yürümenin hiç mazereti yok, yürümek için her türlü imkânımız var. Ben günde 5 ila 12 kilometre arası yürüyorum.”

“SGK giderlerini minimize etsek, Türkiye 2 yılda uçar”

Türkiye'de sağlık giderlerinin çok fazla olduğunu, SGK giderlerinin azalması halinde Türkiye'de yatırım alanlarının genişleyeceğini belirten Altınok, “Aileniz, ülkeniz ve devletiniz için sağlıklı olmalısınız. Şu an da ülkemizin en büyük gider kalemi Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) giderleridir. Bu miktar 110 milyar TL'dir. Yani biz yılda yatırımlarımıza 110 milyar TL az kaynak ayırıyoruz. Bunun nedenleri hareketsizlik, spor yapmamak ve sağlığımıza dikkat etmemektir. Hastaneye gidip hem kendimiz bedel ödüyoruz hem de devletimize ve milletimize bedel ödetiyoruz. Türkiye, SGK giderlerini minimize etse, 110 milyar TL'yi yatırıma harcasak Türkiye 2 yılda uçar. 3 yıl demiyorum, net bir şekilde 2 yılda uçar diyorum" diye konuştu.

“Sağlıklı şehirler, sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum inşa edeceğiz”

Keçiören Belediyesine ait spor tesislerini gençlerin rahatlıkla kullanabileceği müjdesini de veren Altınok, “Belediyemizin spor tesisleri var. Gençler belediyemizin bütün spor tesisleri size aittir. Bu tesislerimizden sonuna kadar istifade edebilirsiniz. Önümüzdeki günlerde okullarımızla takvim oluşturacağız ve geçlerimiz belediyemize ait olan 4 yüzme havuzundan rahatça faydalanabilecek. Bununla beraber Taha Akgül Spor Salonumuz var. Bu salonumuzun spor aktivitelerinde ve toplantılarda kapıları öğrencilerimize sonuna kadar açıktır. Yapacağınız her türlü faaliyette belediyemiz sizin hizmetinizde ve emrinizdedir. Hep beraber inşallah sağlıklı şehirler, sağlıklı yaşam ve sağlıklı toplum inşa edeceğiz. Bunu yapabilmek için de spor yapmak gerekir” dedi.

"Spor için imkân var, mazeret yok"

Keçiören Kaymakamı Uğur Bulut da programda yaptığı konuşmada, Keçiören Belediyesinin hizmete açtığı spor tesislerinin ilçede spor yapmayı kolaylaştırdığına dikkat çekerek, "Keçiören Belediyemizin desteğiyle bu sene 2000 öğrencimize yüzme öğretiyoruz. Bu sayı giderek artacak inşallah. Keçiören en fazla eğitim yatırımı yapılan ilçe oldu. Eylül'e kadar inşaat halinde olanlarla birlikte toplamda 75'e yakın okulumuzu teslim almış olacağız. Bu okulların birçoğunda spor salonu var. Kamu parasıyla yapılan okullarımız sadece beden eğitimi derslerinin yapıldığı yerler değil, gün içerisinde spor yapmak isteyenlerin de hizmetinde olacak. Keçiören Belediyemizin tesisleriyle bitlikte spor yapmak isteyen her vatandaşımız için imkân var, mazeret yok” ifadelerini kullandı.

"Obezite, her yaş gurubunu etkilemektedir"

İbn-i Sina Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Ayşe Eren ise obeziteye dikkat çekerek, “Obezite karmaşık bir hastalık olup ciddi sosyal ve psikolojik etkileri bulunmaktadır. Her sosyo-ekonomik düzeyden, her yaş grubundan insanı etkilemektedir. Bu yüzden günlük düzenli olarak fiziksel aktivitelerimizi yapmalıyız. Tükettiğimiz gıdalara dikkat etmeliyiz. Keçiören Belediyemize desteklerinden dolayı teşekkür ederiz” şeklinde konuştu.