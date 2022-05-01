İhlas Haber Ajansı

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Sahaya atlayan Ankaragücü taraftarlarına polis müdahalesi

Spor Toto 1.

Lig'de karşılaştığı Y. Samsunspor maçının ardından Spor Toto Süper Lig'e çıkmayı garantileyen MKE Ankaragücü'den bazı taraftalar maçın ardından sahaya girdi. Sahaya giren taraftarlar polislerin müdahalesinin ardından dışarıya çıkarıldı.


Lig'in 35. haftasında konuk ettiği Y. Samsunspor ile 0-0 berabere kalan MKE Ankaragücü, bu sonucun ardından Spor Toto Süper Lig'e yükselmeyi ve ligi ilk iki sırada bitirmeyi garantiledi. Maçın bitiş düğüyle birlikte sevincin dozunu kaçıran bazı Ankaragücü taraftarları ise sahaya indi. Taraftarlar, polislerin müdahalesi sonrası yakalanarak oyun alanı dışına tahliye edildi.

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