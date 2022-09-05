Sahaya giren taraftar, Beşiktaşlı oyunculara saldırdı

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü ile Beşiktaş arasında oynanan müsabakanın bitiş düdüğünde bir taraftar sahaya atlayarak, siyah-beyazlı futbolculara saldırdı.

Spor Toto Süper Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, Eryaman Stadı'nda Beşiktaş'ı konuk etti. Mücadele, konup ekibin 3-2'lik üstünlüğüyle bitti. Bitiş düdüğüyle birlikte Ankaragücü'nü destekleyen bir taraftar sahaya atlayarak, Beşiktaşlı futbolcular Cenk Tosun ve Salih Uçan'a arkadan tekme attı. Güvenlik görevlileri olaya hemen müdahale ederken, sahaya giren taraftar yaka paça dışarı çıkarıldı.