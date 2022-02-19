Sahil Güvenlik Komutanlığınca bir haftada bin 683 göçmen yakalandı

Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, 11-17 Şubat tarihleri arasında gerçekleştirilen 32 olayda bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisinin yakalandığı açıklandı.

Komutanlık tarafından yapılan paylaşımda şu ifadelere yer verildi:

“Sahil Güvenlik Komutanlığının 7/24 devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetlerinde, 11-17 Şubat 2022 tarihleri arasında gerçekleşen 32 olayda toplam bin 683 düzensiz göçmen ve 28 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalanmış/kurtarılmıştır.”