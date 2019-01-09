Sahipsiz sokak hayvanları unutulmadı

Ankara genelinde etkili olan kar yağışının ardından yiyecek bulma sıkıntısı yaşayan sokak hayvanlarını Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler tarafından besleme çalışmaları hız kesmeden sürdürülüyor. Sabah saatlerinde başlayan çalışmalar günün ilerleyen saatlerine kadar devam ederken, besleme yapılan noktalarda kırığı, kanaması, açık yarası olan sokak hayvanlarına da gerekli sağlık müdahaleleri yapılıyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından belirlenen bölgelerde besleme çalışmaları yapılırken, mama miktarı bölgedeki hayvan yoğunluğuna göre değişiyor. İmrahor Vadisi, Yakupabdal, Bağlum, Etlik, Gölbaşı, Zir Vadisi başta olmak üzere 150 farklı noktada besleme çalışması yapılıyor. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Sağlık Bakanlığı ve birçok kurumdan alınan yemek artıkları da kış şartlarının ağır geçtiği zamanlarda hayvanların imdadına yetişiyor. Birçok dernek ve sivil toplum kuruluşu tarafından bildirilen bölgeler de ayrıca incelenerek, besleme çalışmaları yürütülüyor.

İhbarlar Alo 153 Mavi Masa'ya yapılıyor

Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sokaktaki hayvanların beslenme taleplerini Alo 153 Mavi Masa Çağrı Merkezi'ne yapılan çağrılar doğrultusunda değerlendirerek, ekipleri bölgeye gönderiyor. Sağlık İşleri Daire Başkanlığı Veteriner Hekimi Kerem Sındır, duyarlı vatandaşlar ve belediye işbirliği ile sokakta yaşayan hayvanlara ulaştıklarını belirterek, “Kış şartlarının çetin geçtiği dönemlerde ağırlıklı olarak köpeklerin yoğun olduğu bölgelerde besleme çalışması yapıyoruz. Yaşam mücadelesi veren sokak hayvanlarının beslenmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz” dedi.