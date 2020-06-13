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Sahra hastanelerinde Panelsan etkisi

Panelsan, pandemiyle mücadelede önemli yer kaplayan sahra hastanelerinin inşasında çözüm ortağı oldu.


Tüm dünyayı etkisi altına alan pandemiyle mücadele için diğer ülkelerdeki gibi Türkiye'de de alınan önlemlerin başında sahra hastaneleri geliyor. Hızla bitirilmesi gereken inşaat için Türkiye'nin önde gelen markaları seferber durumda. Bunlardan biri de 2004 yılında Ankara Polatlı Organize Sanayi Bölgesi'nde kurulan ve yurt içi ve dışında birçok projede faaliyet gösteren Panelsan oldu. Taş yünü çatı ve cephe panelleriyle hastanelerin inşasında çözüm ortağı olan Panelsan, hem üretim hem de lojistik alanında projede yer aldı. Süreci değerlendiren Panelsan Satış Müdürü Cüneyt Boydaş, “Bu zorlu süreçte, halkımız sağlığı için en kritik noktalardan biri olacak sahra hastanelerinin inşasında yer aldığımız için öncelikle çok mutluyuz. Bu projelerin hem ülkemiz hem vatandaşlarımız için önemini bilerek, son derece büyük bir hız ve özveriyle üzerimize düşen üretimi tamamladık ve son sevkiyat da fabrikamızdan geçtiğimiz hafta içinde nakledildi. Hem Sancaktepe hem de Yeşilköy Sahra Hastaneleri'ndeki misyonumuzu söz verdiğimiz süreden önce tamamlamanın mutluluğunu yaşıyor, ülkemiz için üretmeye ve istihdam oluşturmaya bu olağanüstü günlerde de devam edeceğimizin sözünü veriyoruz” dedi.

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