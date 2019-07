Şair Cahit Zarifoğlu anısına “Bir Şiir, Bir Nefes” kampı

Merhum şair Cahit Zarifoğlu anısına düzenlenen tematik kampın açılışına katılan Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, gençlerin yarınların edebiyatçıları, şairleri, düşünce adamları olarak aslında Türkiye'nin yarınlarını inşa etmeye bugünden başladıklarına işaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, ünlü şair Cahit Zarifoğlu anısına 5 gün sürecek bir kamp düzenledi. Kampın İstanbul'daki açılış programına katılan Bakan Kasapoğlu, Türk şiirinin, edebiyatının önemli temsilcilerinden Cahit Zarifoğlu'nu anmaktan dolayı gurur duyduklarını ifade ederek, “Edebiyatımızın, şiirimizin, sanatımızın çok mühim bir temsilcisini yarınlara, gençlere aktarmak ve onun mesajını çok güçlü bir şekilde anlatmak amacıyla Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak çok önemli görevlerimiz olduğunu düşünüyoruz. Gençliğin ve gençlerin bakanlığı olarak da merhum Cahit Zarifoğlu abimizi bu vesileyle anmaktan dolayı gurur duyduğumuzu da ifade etmek istiyorum” dedi.

“Kamplarımız zaten pırıl pırıl olan zihinlerinizin daha da parlamasına imkan sağlayacaktır”

Bakanlık olarak düzenlenen tematik kamplar ile gençlerin gelişimine katkı sunmayı amaçladıklarını vurgulayan Bakan Kasapoğlu, “Siz değerli genç arkadaşlarımız yarınların edebiyatçıları, şairleri, düşünce adamları olarak aslında ülkemizin yarınlarını inşa etmeye bugünden başlıyorsunuz. Tematik kamplar bağlamında düzenlediğimiz bu kamp sizlerin zaten pırıl pırıl olan zihinlerinizin daha da parlamasına imkan sağlayacaktır diye düşünüyorum. Bizler bu ülkenin 82 milyon vatandaşı, gençleri olarak birbirimizi daha çok sevmek, anlamak mecburiyetindeyiz. Fikirlerimizi izah edebilmek ve birbirimizi Allah için daha çok sevmek durumundayız. Bizi biz yapan değerler de bunlar” diye konuştu.

“Yılın her günü gençlerin hizmetindeyiz”

Türkiye'nin Avrupa'nın en genç nüfusuna sahip ülkesi olduğuna dikkat çeken Bakan Kasapoğlu, şunları söyledi:

“Ülkemiz 20 milyondan fazla genç nüfusla dünyanın en genç nüfuslarından birine sahip, Avrupa'nın ise en genç nüfusuna sahip ülkesiyiz. Bu anlamda gençlerimiz sadece yarınlarımızın değil, bugünlerimizin de umudu. Bu yüzden biz sizin her daim güçlü olmanız adına tüm imkanları seferler etmeye hazırız. Bakanlığımızın her alandaki çalışmalarına sizlerin katkı sunmasını, gerektiğinde itiraz etmesini, önerileriyle yaptığımız çalışmaları zenginleştirmenizi bekliyoruz. Bakanlığımız sizlerin bakanlığı. Sadece birkaç alanda değil, her alanda donanımlı gençliği yetiştirmek ve gençliğe katkı sağlamak da vazifemizdir. Sadece birkaç organizasyon ile değil yılın her günü sizlerin hizmetindeyiz. Bunu özellikle vurgulamak istiyorum. Kamplarımız, yurtlarımız, gençlik merkezlerimiz, spor tesislerimiz ile hizmetinizdeyiz. Dünyanın en yeni, en kaliteli spor tesislerine sahibiz. Sizleri tüm tesislerimize davet ettiğimiz gibi spor yapan bir ülke olma yolunda da sporun tabana yayılması çerçevesinde buna katkı sağlayacağınıza inanıyorum.”

“Cahit Zarifoğlu'ndan öğreneceğimiz çok şey var”

Bakan Kasapoğlu, Cahit Zarifoğlu'nun çok renkli bir kişiliğe sahip, örnek bir insan olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

“Çok uzun bir ömür sürmemesine rağmen derin izler bırakan edebiyat adamını rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Merhum Cahit Zarifoğlu gerçekten çok renkli bir insan. Sanatla, şiirle, edebiyatla ilgilenirken aynı zamanda denizi, İstanbul Boğazı'nı seven birisiydi. Bu vesileyle de kendisini boğazda anıyoruz. Aynı zamanda güreş yapardı. Kişiliğiyle, zarafetiyle örnek bir insandı. Yedi güzel adamdan bir tanesiydi. Kendisinin sadece gençlerimiz için değil ülkemizin her bir ferdi için önemli bir rehber, model olduğuna inanıyorum. Cahit Zarifoğlu'ndan makamımız, mevkimiz ne olursa olsun öğreneceğimiz çok şey var. Arkadaşlarının taktığı lakap ile Aristo olarak bilinen Cahit Zarifoğlu'nun hem edebiyattaki eserleriyle hem de bir insan olarak duruşuyla, çizgisiyle hepimize pek çok şeyi anlattığını düşünüyorum. Siz değerli gençlerimizin onun izinden giderek yarınların yeni güzel adamları olma adına inşallah güzel insanların bu topraklarda ebediyen var olacağına inanıyoruz. Bu faaliyetlerin devam etmesi yönünde bakanlığımızın çok güçlü bir şekilde çalışacağını taahhüt ediyorum.”

Cahit Zarifoğlu gibi güzel insanların bu coğrafyada var olması için kendilerine büyük görevler düştüğünü dile getiren Bakan Kasapoğlu, “Cahit Zarifoğlu ağabeyimizi ilelebet yaşatacağız ve onun mesajlarını gençlerimizle birlikte güçlü bir şekilde geleceğe taşıyacağız” dedi.

"Bir Şiir, Bir Nefes" kampı

Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen kamp 5 gün sürecek. İstanbul ve Çanakkale'yi kapsayan kampa Cahit Zarifoğlu'nun ailesi ile şair ve yazarlar da katılacak. Ünlü şairin Üsküdar'daki kabrini ziyaret edecek gençler, daha sonra Çamlıca Camii ile tarihi yarımadada bulunan Ayasofya Müzesi, Sultanahmet Camii ve Topkapı Sarayı'nı gezecekler ve Boğaz'da bir tekne turu gerçekleştirecekler. Daha sonra Çanakkale'ye geçecek olan gençler, burada da iki gün boyunca Gelibolu'daki şehitlikler ile Truva Antik Kenti'ni ziyaret edecekler.