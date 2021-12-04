Şair Ceyhun Atuf Kansu'nun büstü, doğum gününde açılacak

Ankara Çankaya Belediyesi, şair, yazar ve çocuk hekimi Ceyhun Atuf Kansu'yu doğum gününde adını taşıyan parka büstünü yerleştirerek anacak. Ahmet Taner Kışlalı Mahallesinde bulunan Ceyhun Atuf Kansu Parkı'na yerleştirilen büstün açılışını Kansu'nun 7 Aralık'ta, 102. doğum gününde Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Kansu'nun sevenleri ve aile üyeleri gerçekleştirecek.

Ceyhun Atuf Kansu'nun, döneminin en önde gelen, Anadolu insanının sevgisini kazanmış toplumcu ve halkçı bir ozan olduğunu söyleyen Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, “Yaşamı boyunca Atatürk ilke ve devrimlerinden ödün vermeyen Ceyhun Atuf Kansu'yu anmaktan ve adını Çankaya'da yaşatıyor olmaktan büyük bir onur duyuyoruz” dedi. Taşdelen sözlerine şöyle devam etti:

“Kansu, bağımsızlığımızı bizlere armağan eden Atamızın aydınlanma yolundaki ilkelerini durmadan, yorulmadan savundu. O her zaman laik, halkçı ve devrimci bir yazar olarak bu toprakların insanını işledi dizelerinde, öykülerinde. Cumhuriyet aydını Ceyhun Atuf Kansu'nun büstünün de zaten adını taşıyan parkımızda yerini almasından büyük mutluluk duyuyorum. Çankaya Cumhuriyet ve Atatürk kentidir. Atatürk'e ve Cumhuriyete sahip çıkan değerli aydınlarımızın adı ve anısı her daim Çankaya'da yaşayacaktır. 7 Aralık'ta saat 14.00'te Kansu'nun sevenleri, ailesi, belediyemiz ve açılışa katılmak isteyen tüm halkımızla birlikte Kansu'yu anarak ve büstümüzü açarak bir anlamlı görevimizi daha yerine getirmiş olacağız”