Sakarya Caddesi yenileme çalışmasında sona gelindi

Kurban Bayramı öncesi ilk iki etapta çalışmalarını tamamlayan ekipler, 3 ve 4'üncü etap çalışmalarına da başladı.

Çankaya Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesinin ortaklaşa başlattığı "Kızılay Bölgesi Yenileme Çalışmaları" aralıksız sürüyor. Kurban Bayramı öncesi ilk iki etabı tamamlanan çalışmayla Sakarya metro çıkışından Çankaya Belediyesinin önüne kadar olan kısım tamamen yenilendi. Bayram tatili sonrası çalışmalarına başlayan ekipler, Sakarya Caddesi'nin Mithatpaşa girişinden Çankaya Belediyesine kadar olan son etabın yenileme çalışmalarına başladı.

56 yeni ağaç dikildi

Vatandaşların yoğun olarak kullandıkları Sakarya Caddesi'nin yanı sıra Yüksel Caddesi ile Konur ve Karanfil Sokakları da kapsayacak çalışmada ilk etapta cadde ve sokakları daha yeşil bir görünüme kavuşturmak için Sakarya Caddesi'nde mevcut olan 26 ağaca ek 56 yeni ağaç dikimi tamamlandı. Ağaç sayısının 82'ye ulaşacağı Sakarya Caddesinde ağaçlandırmanın yanı sıra yeni bir havuz, oturma grupları, granit ve bazalt taş döşeli yeni yaya yolları şekillenmeye başladı. Renkli desenli asfalt kaldırımın da yer aldığı bölgede ayrıca engelli rampası da standartlara uygun olarak düzenlendi.

Kent meydanı vatandaşın dinlenme yeri olacak

Sakarya Caddesi'nden başlayan Kızılay bölgesi yenileme çalışmaları hakkında bilgi veren Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, "Sakarya, Yüksel, Konur ve Karanfil'i kapsayan projeyle Kızılay'ın eskiden olduğu gibi kentin merkezi haline gelmesi için aralıksız çalışıyoruz" dedi.

Sakarya'nın daha da yeşil bir görünüme kavuştuğuna dikkat çeken Taşdelen, "İlk etabını bayram öncesi tamamladığımız çalışmayla, Sakarya Caddesi yeni bir çehreye kavuştu. Bu çalışma metro girişinden başlayarak Mithatpaşa Caddesi çıkışına kadar geniş bir alanı kapsayacak. Bu yaz Sakarya Caddesi'nden başlayarak Yüksel Caddesi ile Karanfil ve Konur Sokakları da yenileyeceğiz. Hem esnafımız hem de bölgeye yolu düşen vatandaşımız rahat edecek. Peyzaj düzenlemesi kent meydanına yakışır olacak, şimdiden büyük ağaçları diktik. Süs havuzları tamamlandı. Vatandaşımız kent meydanına geldiğinde hem işini halledecek hem de ağaç altında oturup dinlenme imkanı bulacak” diye konuştu.