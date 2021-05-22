‘Sakarya, En Uzun Meydan Savaşının Hikayesi' kitabı Kara Tepe'de tanıtıldı

yılı için kaleme aldıkları kitabı, savaşın en kanlı cephelerinden biri olan Kara Tepenin zirvesinde tanıttı.

İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk ve Sakarya savaş alanları uzmanı Kadim Koç, beraber kaleme aldıkları kitabı, tek bir hücumda 700 Mehmetçiğin toprağa düştüğü tepede, Sakarya kahramanlarının anısına ithaf etti. Sakarya Meydan Muharebesinin şifrelerini yıllarca araştıran Cantürk ve Koç, savaş alanı ve savaş yazınını tükenmez bir sevdayla inceledikten sonra, Sakarya Zaferinin şifrelerini yazdıkları kitapta çözmeye çalıştı.

Savaş alanları uzmanı Kadim Koç yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. Yılında, o destansı günlerde yaşananları berrak bir dille anlatmaya gayret ettik Okuyucularımızdan beklentimiz, bir kere dahi olsa savaşın izlerini barındıran o mukaddes toprakları ziyaret etmeleridir. Böylece mevzileri dolaşırken heyecan ve gururu birlikte yaşayacak, aktarmaya çalıştığımız yaşanmış olayları yerinde inceleme fırsatı bulacaklar. Kitabın kapağını açmadan önce, bir an için gözlerinizi kapatın, lütfen. Kendinizi 22 gün 22 gece süren savaşta, yarı aç yarı tok, uykusuz ve ayağı çıplak Mehmetçiğin yerine koyun. Sonra cephe gerisinde kurtuluş için ter dökenleri, türlü tehlikeleri göze alanları anımsayın. Başkomutanın dehasını, bütün bir milletin bu topraklar için yapmış olduğu fedakarlıkları düşünüp anlamaya çalışın. Zira, Sakarya kahramanlarını anmak hem bir ibadettir hem de milli bir görevdir. Üstelik, bu vatanda özgürce nefes alan herkesin görevi.”

“Türk'ün Diriliş Destanıdır, ölüm-kalım savaşında kazanılan bir zaferdir” diyen İstiklal Harbi araştırmacısı Cevdet Cantürk ise “O zaferi destanlaştıran ise bütün bir millettir. Bu kitabı Sakarya Destanı'nın 100. Yılına bir armağan olsun diye kaleme aldık. Şehitler diyarı Polatlı'da, Karatepe'ye dikkat çekmek istedik. Kitabı kamuoyuna sunmak için burayı seçtik, çünkü Sakarya denince pek çok kişinin aklına Adapazarı geliyor. Oysa, Türk tarihinin dönüm noktası olan bu savaş Ankara'nn yanı başında yapıldı. Polatlı'dan Haymana”ya cephe kuruldu, gördüğünüz bütün bu tepelerde Mehmetler vuruldu. Şu üzerinde durduğumuz Kara Tepe'de, tek bir hücumda 700 aslanımız toprağa düştü” ifadelerini kullandı.

Kartal Tepe, Beştepeler, Türbe Tepe gibi tepelerde birçok şehit askerin olduğunu bildiren Cantürk, “Bizler onlara çok şey borçluyuz. Sakarya bütün bir milletin savaşıydı. 100 yıl önce bu savaşa katılmış, destek vermiş, cefasını çekmiş herkese borçluyuz. Bu nedenle diyoruz ki Sakarya kahramanlarını, minnet ve saygıyla anıyoruz” açıklamalarında bulundu.