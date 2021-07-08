Sakarya Meydan Muharebesi 100. Yıl Sempozyumu 9 Eylül'de başlıyor

Ankara'nın Polatlı Belediyesi ve Hacettepe Üniversitesi işbirliğinde 9-11 Eylül tarihleri arasında “Sakarya Meydan Muharebesi 100. Yıl Sempozyumu” düzenlenecek.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yıl dönümü nedeniyle Hacettepe Üniversitesi ve Polatlı Belediyesi işbirliğinde 9-11 Eylül tarihleri arasında “Sakarya Meydan Muharebesi 100. Yıl Sempozyumu” gerçekleştirilecek. Polatlı Belediyesi tarafından hazırlanan program kapsamında Hacettepe Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü ile Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi'nin (POTA) ortaklaşa çalışmasıyla yurtiçi ve yurt dışından alanında uzman akademisyenler Polatlı'da bir araya gelecek. Üç gün sürecek olan sempozyumda Sakarya Meydan Muharebesi'nde Polatlı'nın önemi ve Sakarya Savaşı bilinmeyen yönleriyle ayrıntılı olarak ele alınacak. İstiklal Savaşı'nın dönüm noktası, Polatlı için tarihsel ve akademik açıdan önemli bir başlangıç olan Sakarya Meydan Muharebesi ile ilgili sempozyum kapsamında Hacettepe Üniversitesi tarafından yapılacak protokollerle tarihsel ve akademik araştırmalar önümüzdeki yıllarda da devam edecek.

Sempozyuma katılmak isteyen akademisyenler http://www.ait.hacettepe.edu.tr/ adresi üzerinden 2 Ağustos tarihine kadar başvurularını yapabilecekler.