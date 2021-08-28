Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı bu yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına özel kent gezisi düzenliyor. Başkent 153 üzerinden yapılan başvurulara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, 13 Eylül'e kadar her gün Polatlı ve Haymana'ya düzenlenen ücretsiz kent gezilerine katılabilecek.

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere düzenlediği kent gezileriyle vatandaşlara Ankara'yı tanıtmayı amaçlıyor.

Haziran ayında başlayan normalleşme süreci ile birlikte kent gezileri düzenleyerek hem vatandaşlara kentini tanıma fırsatı veren hem de yerel esnafın ekonomisini canlandırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, bu yıl Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100. yılına özel kent gezisi organizasyonu gerçekleştirdi.

Karargah müzesinden Duatepe Anıtı'na tüm gün gezi

Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığı anma etkinlikleri kapsamında 22 Ağustos'tan itibaren Polatlı ve Haymana ilçelerine başlattığı kent gezisini sürdürüyor.

Başkent 153 üzerinden yapılan başvurulara yoğun ilgi gösteren Başkentliler, 13 Eylül tarihine kadar her gün iki ilçeye düzenlenen ücretsiz gezilere katılabiliyor.

Alagöz Karargah Müzesi, Malıköy Tren İstasyonu, Pota Müzesi, Sakarya Zafer Anıtı, Üçpınar Mesire Alanı (Yemek arası), Duatepe Anıtı, Halide Edip Adıvar ve Kadın Kahramanlar Müzesi'nin ziyaret edildiği program kapsamında vatandaşlar, Başkent tarihini de yakından tanıma imkanı buluyor.