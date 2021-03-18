Sakarya şehidi Kalecikli Salih 100 yıl sonra torunlarıyla buluştu

ANKARA (İHA) – Sakarya Meydan Muharebesi'nde şehit düşen Kalecikli Salih'in mezarı tespit edildi. Şehit Kalecikli Salih'in torunu Fatih Tuncay, "Tabii ki çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Böyle önemli bir günde dedemizin yanında olmak, onun mezarını tanımak ailemiz adına bizlere gurur verdi" dedi.

Ankara'nın Polatlı ilçesinde, binlerce isimsiz şehit mezarının yer aldığı bölgede yer alan bir mezarın Kalecikli Salih isimli şehide ait olduğu öğrenildi. Bu mezar Polatlı Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Emekli Albay Kadim Koç ve Eskipolatlılı Emekli Öğretmen Ziya Başar'ın Genelkurmay Başkanlığı'nın 1974 yılında yayınladığı makaleden yola çıkarak tespit etmesi sonucu ortaya çıktı. Kabrin ise 100 yıldır Eskipolatlı mahallesinin tepesinde isimsiz şehit mezarı olarak bulunduğu ifade edildi.

“Kalecikli Salih'in torunları 100 yıl sonra dedelerinin mezarını gördü”

Polatlı ve Kalecik Belediyesi'nin ortak çalışmasıyla ulaşılan Kalecikli Salih'in torunları, 100 yıl sonra dedelerini ziyaret etti. Polatlı ilçesi Eskipolatlı köyünde bulunan kabre torunların yanı sıra, Polatlı Kaymakamı Murat Bulacak ve Kalecik Belediye Başkanı Duhan Kalkan da katıldı. Ziyarette Kur'an-ı Kerim Tilaveti yapılırken, şehit Kalecikli Salih için dualar okundu.

“Bir taraftan üzüldük, bir taraftan sevindik”

Kalecikli Salih'in torunlarından Necati Tuncay, 2'nci nesil torunu olduklarını ve şehidin evli bir çocuğu olduğunu vefat ettiğini söyledi. İlk haber aldıklarında şeref duyduklarını ve mutlu olduklarını belirten Necati Tuncay, “Bir taraftan üzüldük, bir taraftan sevindik. Yeri bulunduğu için sevindik. Kahramanca savaştığını duyduk. Savaşta kahramanca savaştığını şöyle anlatayım size; aldığımız bilgilere göre bölük komutanı teğmeni yaralanıyor gazi oluyor. Sırtına alarak yaralı teğmenini kilometrelerce sırtında hastaneye taşıyor ve hastaneye bıraktıktan sonra tekrar bölüğe dönüyor. Bakıyor ki yetkili komutanlar da şehit düşmüş. Bu bölükteki görevi alıyor ve savaşa hazırlıyor. Kahramanca savaşıyor” ifadelerini kullandı.

“Onun mezarını tanımak ailemiz adına bizlere gurur verdi”

Duygusal anlar yaşayan torunlardan Fatih Tuncay ise “Tabii ki çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Böyle önemli bir günde dedemizin yanında olmak, onun mezarını tanımak ailemiz adına bizlere gurur verdi. Bu gururu devletimizin nezdinde bizlere yaşatan sayın belediye başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bütün şehitlerimize rahmet diliyorum” dedi.

Bir diğer torun Gülşen Tuncay ise “ 100 sene sonra bu duyguyu bize yaşattı, yaşadık. Çok onurluyuz, çok gururluyuz, çok sevinçliyiz hepsini bir arada yaşıyoruz. Bunu birebir yaşamak lazım. Gerçekten çok güzel bir şey. Ölmüşlerimizin hepsine rahmet diliyorum. Bu toprağa basıyorsak bu şehitlerimiz sayesinde basıyoruz” şeklinde konuştu.

Polatlı Belediyesi Tarihi Alanlar Tanıtım Merkezi Genel Koordinatörü Kadim Koç ise şunları kaydetti:

“Sakarya Meydan Muharebesi 5 bin 713 tane şehidimiz var. Aslında bu topraklarda binlerce isimsiz şehit mezarı var. Bunları biz tespit ediyoruz fakat kime ait olduğunu bilmiyorduk. Kalecikli Salih dedemizin mezarını 1974 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bir dergisinde rastlayan bir hocamız o dergiyi bize ulaştırdı. O dergiyi incelediğimizde çok duygulandık ve aynı zamanda araştırmaya başladık. Şehitlerimiz arasında böyle bir şehidimiz var mı bunu tespit ettikten sonra da gerekli yazışmaları yaptık. Burasının Kalecikli Salih dedemize ait olduğunu tespit ettik.”