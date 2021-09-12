Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl coşkusuna on binlerce kişi ortak oldu

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yıl dönümü kutlamaları kapsamında Polatlılıları ünlü sanatçı Zara ile buluşturdu.

Sakarya Meydan Muharebesi'nin 100'üncü yılı kutlamaları kapsamında çeşitli etkinlikler düzenleyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, son olarak Polatlı'da bir konser düzenledi. Cumhuriyet Meydanı'nda gerçekleştirilen açık hava konserinde ünlü sanatçı Zara, 7'den 70'e binlerce Polatlılının zafer coşkusuna ortak oldu. Yenimahalle Belediyesi Tubil Halk Dansları ve Polatlı Belediyesi Halk Oyunları Topluluğu'nun gösterileri ise vatandaşlar tarafından ilgiyle izlendi. Polatlı Belediye Başkanı Mürsel Yıldızkaya'nın ev sahipliğinde düzenlenen konsere Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da katıldı.

Konserde Polatlı halkına seslenen Başkan Yavaş, “Sakarya Zaferi'nin 100'üncü yıl kutlamalarında hep birlikte olduğumuz için şeref duyuyorum. Geçen hafta Sakarya köyünde dualarla andık şehitlerimizi. Bugün Ankara Büyükşehir Belediye Meclisini Polatlı'da topladık. Yine şehitlerimizin kabirlerini ziyaret edip dualar ettik. Tabii ki zafer kutlamalarında neşe de olmalıydı, onu da şimdi hep birlikte gerçekleştiriyoruz. Atalarımızın sayesinde hak ettik bu sevinci. Bizlerin de geçmişimize vefa borcu olarak Ankara'mızı gelişmiş başkentlerin en ön safında, Mustafa Kemal Atatürk'ün bize emanet ettiği şekilde geliştirmek boynumuzun borcu” dedi.

“Yıllar sonra yeniden burada olmak benim için çok özel”

Sesi ve performansıyla Polatlılı hayranlarına unutulmaz bir akşam yaşatan şarkıcı Zara ise, “Ankara benim için çok özeldir, çok başkadır. Yıllar sonra yeniden burada olmak benim için çok özel. Halkımıza olan sevgisi, saygısı, aşkı hepimizin gönlünde taht kurdu. Bugün burada böyle bir coşkuyu yaşamak benim için büyük bir onur. Ülkemi, halkımı çok seviyorum. Zaferlerimizle övünüyorum. Mustafa Kemal Atatürk, silah arkadaşları ile şehitlerimizi minnet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.