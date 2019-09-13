Sakarya Zaferi'nin 98'inci yılı Duatepe'de coşkuyla kutlandı

Sakarya zaferlerimizin ilhamıdır. Sakarya, köprüden önceki son çıkıştır. Sakarya; istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir. İşte bu merkezi ziyarete geldiğinizde bu istiklal ve istikbal mücadelesini yüreğinizde hissetmenizi istiyoruz” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sakarya Zaferi'nin 98'inci yılı dolayısıyla Polatlı Duatepe Şehitlik Anıtı'nda düzenlenen programa katıldı. Pakdemirli, Tarım ve Orman Bakanlığının birçok alanda ‘Tarihi Milli Park' çalışmaları yürüttüğünü dile getirdi. Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı'nın yanı sıra bakanlığın yaptığı diğer milli parklar hakkında da bilgi veren Pakdemirli, “Bu dava büyük, fakat bu dava artık hor ve öksüz değil. Bu davanın güzel gençleri var. Bizim dünyaya bedel gençliğimiz var. Bu gençlik bir tesadüfün sonucu değildir. Zira bu gençlik maneviyatına bağlı, vatanına sevdalı bir milletin ve medeniyetin gençliğidir. Şeref duyduğumuz bir tarihimiz, destanlar yazdığımız bir coğrafyamız var. Bu övüncümüzü hakiki manada sürdürebilmek için anmaya ve anlatmaya devam etmemiz gerekiyor. Bu destanlar yurdunu daha çok ibret ve minnetle gezmemiz gerekiyor. Bu hepimizin boynunun borcudur. Bu maksatla bizler de pek çok çalışma yapıyoruz. Bunlardan biri de Tarım ve Orman Bakanlığımızca yürütülen ‘Tarihi Milli Park' çalışmalarıdır. Tarım ve Orman Bakanlığımız pek çok tarihi destanın yazıldığı alanları milli park ilan ediyor. Çünkü tarihi milli parklar abideleşen zaferlerimizin er meydanlarıdır. Bu parklar atalarımızın can, analarımızın baş verdiği topraklardır. İşte Sakarya Meydan Muharebesi'nin cereyan ettiği bu alanlarda muazzam bir tarihi dokuya ev sahipliği yapıyor. Tarım ve Orman Bakanlığımızca idare edilen tarihi milli parkların büyük çoğunluğu harbe konu alanlar olup, yakın harp tarihine tanıklık etmiştir. Bu alanlarımız Başkomutanlık Tarihi Milli Parkı, Nenehatun Tarihi Milli Parkı, Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, KOP Dağı Tarihi Milli Parkı, Malazgirt Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı, İstiklal Yolu Tarihi Milli Parkı'dır” ifadelerini kullandı.

“Sakarya; istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir”

Sakarya Zaferi'nin mandanın reddi olduğunu söyleyen Pakdemirli, tarihi milli parkı ziyarete gelen herkesin istiklal ve istikbal mücadelesini yüreğinde hissetmesi gerektiğini belirtti. Pakdemirli, “Sakarya Zaferi, istiklal harbi için bir dönüm noktasıdır. 2015 senesinde bu tarihin yazıldığı alanları, tarihi milli park ilan ettik. Bir dizi yatırım gerçekleştirmeye devam ediyoruz. Burada, inşa ettiğimiz Sakarya Meydan Muharebesi Tarihi Milli Parkı tanıtım merkezi bu yatırımın nihai örneklerinden biridir. Sakarya mandanın reddi, hürriyetin biletidir. Sakarya zaferlerimizin ilhamıdır. Sakarya, köprüden önceki son çıkıştır. Sakarya; istiklaldir, istikbaldir, direniş ve diriliştir. İşte bu merkezi ziyarete geldiğinizde bu istiklal ve istikbal mücadelesini yüreğinizde hissetmenizi istiyoruz” şeklinde konuştu.

“Daha çok çalışacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlere olan sevgisinden de bahseden Pakdemirli, “Biz bu topraklara mührümüzü kanımızla vurmuşuz. Biz, bu toprakların tapusunu canımızla almışız. Biz büyük bir milletiz. Tarihimiz büyük. İnşallah geleceğimiz daha da büyük olacaktır. Çok şükür çalışkan bir Cumhurbaşkanımız var. Gençleri, herkesten daha çok önemseyen bir Cumhurbaşkanımız var. Bunun için çalışacağız, çalışacağız, daha çok çalışacağız. Başta gençlerimiz olmak üzere burada bulunan herkesi Ekim ayında gerçekleştireceğimiz Tarım Orman Şuramıza davet ediyorum. Fikirlerinizi bizimle paylaşmanız, varlığınızı hissettirmeniz bizleri daha da güçlü kılacaktır. Bakanlık olarak, ‘Daha Yeşil Bir Türkiye' sloganıyla 11 Kasım saat 11'de yapacağımız etkinlik ile 11 milyon fidanı genç, yaşlı bireylerle toprakla buluşturacağız” dedi.

Diyarbakır'da yaşanan terör saldırısında şehit düşen vatandaşları da anan Bakan Pakdemirli, yaşananların Türkiye'yi yolundan çeviremeyeceğini söyledi. Pakdemirli, “Dün Diyarbakır'da meydana gelen hain terör örgütünün saldırısında şehit olan vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. Buradan bir kez daha ifade etmek istiyorum ki ülkemizin istikrarına, geleceğine yapılan bu ve benzeri saldırılar bizleri büyük ve güçlü Türkiye idealimizden asla geride bırakmayacaktır” diye konuştu.

Bakan Pakdemirli'nin konuşmalarının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri Mehteran Birliği gösteri yaptı. Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından yapılan gösteri uçuşunun ardından tiyatro gösterisine geçildi. Sakarya Meydan Muharebesi'nin canlandırıldığı tiyatro oyununda izleyiciler gözyaşlarına hakim olamadı. Programa ayrıca Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun destekleriyle gerçekleştirilen “Gençler Duatepe'de Buluşuyor” projesi kapsamında Gençlik ve Spor Bakanlığına bağlı Ankara'dan 11 Gençlik Merkezi ve Polatlı gençliği olmak üzere 500 genç Sakarya Zaferi'nin 98'inci yılı kutlamalarına katıldı.