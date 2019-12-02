Sakarya'da “Osmanlı Bilimi Sempozyumu” düzenlenecek

Sakarya Üniversitesi ev sahipliğinde 4-5 Aralık'ta gerçekleştirilecek olan sempozyumda, astronomiden matematiğe, tıptan jeolojiye Osmanlı bilim dünyası konuşulacak. Prof. Dr. Tahsin Görgün tarafından verilecek olan “Osmanlı Düşüncesi ve Bilimi Araştırmalarında Yöntem Sorunu” başlıklı açış konferansıyla başlayacak olan sempozyum, Osmanlı biliminin tarihsel seyrine ışık tutacak. İslam bilim ve teknoloji tarihi alanında gerçekleştirdiği kıymetli çalışmalarla alana büyük katkılar veren merhum Prof. Dr. Fuat Sezgin anısına düzenlenen sempozyumda, Osmanlıların devraldığı bilimsel miras ve Osmanlı biliminin klasik İslam ve Batı bilimiyle etkileşimleri ele alınacak. Osmanlı bilimi hakkında çalışmalar yürüten 50'yi aşkın bilim adamını bir araya getirecek olan sempozyum ilgili herkesin katılımına açık olacak.