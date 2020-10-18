Sakarya'da şehit düşen polis memuru Ankara'da toprağa verildi

Sakarya'da dur ihtarına uymayan aracı yakalamak için peşine düşen ve geçirdiği kaza sonrası tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Yunus timinde görevli polis memuru Mehmet Tekcan, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı.

Önceki gün Sakarya'da dur ihtarına uymayan aracı yakalamaya çalışırken geçirdiği kaza sonucunda ekip arkadaşı Özkan A. ile yaralanarak Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınan evli ve 1 çocuk babası polis memuru Mehmet Tekcan (32) tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde şehit düşen polis memuru için Sakarya İl Emniyet Müdürlüğünde tören düzenlendi. Düzenlenen tören sonrasında baba ocağı Ankara'ya getirilen şehidin naaşı, yakınlarından helallik alınmasının ardından Elmadağ ilçesi Hasanoğlan Mahalles'nde defnedildi.

Cenazede şehit Tekcan'ın 6 yaşındaki oğlu Poyraz, babası gibi Yunus polis üniforması giyerek asker selamı verdi. Şehidin cenaze törenine İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Ankara Valisi Vasip Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı.