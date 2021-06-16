Sakarya'da tarım arazilerini sulama sezonu başladı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Sakarya'da tarım arazilerinin sulama sezonunun başladığını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanlığı, DSİ Genel Müdürlüğü yaptığı yatırımlarla modern sulama sistemlerini yaygınlaştırmaya, tarımda su tasarrufu sağlamaya, çiftçilerin kazançlarını doğrudan ve dolaylı yollarla artırmaya ve Türkiye'nin tarımına katkı sunmaya devam ediyor.

Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de nüfus artışına paralel olarak başta tarım olmak üzere içme, kullanma ve sanayi sektöründeki su taleplerinde büyük artış olmaktadır. Etkileri gittikçe daha fazla hissedilen kuraklık ve iklim değişikliği ile birlikte su miktarında da azalmaların beklenmesi, sulama başta olmak üzere mevcut su kaynaklarının azami surette değerlendirilmesini ve en verimli şekilde kullanılmasını gerektirmektedir. Bu tablo su kaynaklarının rasyonel yönetimini ve verimli kullanımını zorunlu kılmaktadır.

“2021 yılı sulama yatırımlarımızda hamle yılı”

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğünün, Türkiye'nin su kaynaklarının korunması, yönetilmesi, geliştirilmesi ve gelecek nesillere eksiksiz olarak aktarılmasını sağlayan kuruluşlarından birisi olduğunu ifade eden DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, “Bilindiği üzere 2021 yılı Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli tarafından ‘Su ve Sulamada Hamle Yılı' olarak ilan edildi. Bu sebeple 2021 yılı ‘Sulama yatırımlarımızda hamle yılı' olacaktır. Bu kapsamda Bölgesel Kalkınma projeleri olan GAP, KOP, DAP ve DOKAP başta olmak üzere özellikle sulama yatırımlarımız hızlandırarak verimli topraklarımızın bereketine bereket katmak için çalışmaktayız. DSİ olarak modern sulama projelerini geliştirerek uygulamaya koymaktayız. Modern sulama ile tarımda sağlanan verim artışları, üretim deseninin çeşitlenmesi, çiftçi gelirlerinde doğrudan ve dolaylı artışa neden oluyor. Bu durum bir yandan kırsal kalkınmanın hedeflerinden olan yoksulluğun azaltılması amacına hizmet ediyor bir taraftan da yaşam standardını yükseltmekte” ifadelerini kullandı.

“Ülkemiz ekonomisine 409 milyon 500 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz”

Sakarya'da başlayan 2021 yılı sulama sezonunda toplam 48 bin 500 dekar tarım arazisinin sulanacağını açıklayan DSİ Genel Müdürü Yıldız, “Sakarya İlimizde toplam 48 bin 500 dekar tarım arazisinde yapılacak sulu tarım ile birlikte 2021 yılı birim fiyatları ile ülkemiz ekonomisine 409 milyon 500 bin TL katkı sağlanmasını hedefliyoruz” ifadelerine yer verdi.

Çiftçilere bol ve bereketli bir sulama sezon dileyen Genel Müdür Yıldız, “Bizler DSİ olarak ülke tarımı ve ülke insanı için özveri ile çalışmaya devam etmekteyiz. Tarım arazilerinin suya kavuşmasını, modern sulama sistemlerinin yaygınlaşmasını ve özellikle de su tasarrufu sağlanmasını önemsiyoruz. Çalışmalarımızı da bu yönde kararlılıkla sürdürüyoruz” ifadelerini kaydetti.