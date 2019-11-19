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Saklı cennet Kıbrıs Kanyonu turizme kazandırılıyor

Tabiat harikalarının saymakla bitmediği saklı cennet Kıbrıs Kanyonu, doğal yaşam turizmine kazandırılıyor.

Ankara'nın her yerinden vatandaşların ziyaret edip doğa ile iç içe zaman geçireceği proje için Kıbrıs Kanyonu Kentsel Tasarım Projesi 1. Çalıştayı düzenlendi.


Mamak Belediyesi Hizmet Binası'nda gerçekleşen çalıştaya, Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, akademisyenler, mühendisler, mimarlar ve bölge sakinleri katıldı. Mamak'ta Kıbrıs Kanyonu gibi gizli hazineleri turizme kazandıracaklarını kaydeden Başkan Köse, çalışmaları başlattıklarını söyledi. Doğal yaşamın tamamen korunarak gerekli çalışmaların yapılacağını kaydeden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Kıbrıs Kanyonu 3. derece doğal sit alanı ve 1. derece arkeolojik sit alanı olduğu için ilçemiz adına önemli bir kazanım olacak. Bu kazanımın kalitesini artırmak içinde çalıştaylarımızı düzenli olarak yapmaya devam edeceğiz. Sadece Mamak'a değil Ankara'ya hitap edecek ve uzunluğu 5.5 km. olan Kıbrıs Kanyonu projemiz ile vatandaşlarımız toprakla baş başa vakit geçirebilecek” dedi.



“Bünyesinde birçok endemik bitki ve hayvan türünü barındırıyor”


Mamak için hayallerimizi gerçekleştirme vakti diyerek kolları sıvadıklarını ifade eden Köse, “Kıbrıs Kanyonu projesi tamamlandığında bünyesinde gençlik kampları, doğal yürüyüş alanları, seyir terasları, köprüler, hayvan besleme ve yaşam alanları, yeme-içme mekanları olacak. Doğa sporlarına da olanak sunacak projemizde adrenalin tutkunları kaya tırmanışı, zipline gibi çeşitli sportif aktiviteler gerçekleştirebilecek. Bununla birlikte ziyaretçiler hobbit ve kaya evlerinde keyifli vakit geçirebilecek. 1. derece arkeolojik sit alanı olan Kıbrıs Kanyonu'nda eğitim amaçlı araştırma gezileri de olacak. Bununla birlikte ziyaretçiler birçok endemik bitki ve hayvan türünü doğal ortamında görme şansı da yakalayacak” diye konuştu.

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