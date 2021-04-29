Saksıda çiçeklerle rengarenk Keçiören

Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğünün ilçedeki saksıda çiçek sezonu açıldı. Park ve yürüyüş alanlarını çiçeklerle donatan ekipler, bahar mevsimi boyunca çalışmalarını sürdürecekler. Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, havaların ısınmasıyla parkları çiçeklerle güzelleştirdiklerini ve vatandaşa ferah bir ortam sunduklarını belirterek, çalışmaların devam ettiğini söyledi.

“520 parkımız var”

Altınok, Keçiören'de 2 yılda 200 parkı yenilediklerini ve ilçede bulunan 520 adet parkın şu anda kusursuz olarak vatandaşa hizmet verdiğini söyleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

“Keçiören'de 520 adet park bulunuyor. Bu parklarımızın 30 tanesini son iki yılda inşa ettik. Kullanılamaz halde olan 200 adet parkımızı da revize ederek vatandaşımızın hizmetine sunduk. Yeni paklarımızı da yeşil alan, çocuk oyun alanı, fitness aleti, sentetik yürüyüş ve koşu yolu, futbol sahaları, bank ve kamelyalarla donattık. Şehrimizin daha yaşanabilir olması için sosyal alanlarımızı ve kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak için durmaksızın çalışıyoruz.”