Saldırıya uğrayan eczacı: “Canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz”

Ankara'da gece nöbetçi eczaneyi soymaya kalkışan şahıs, eczacı ve teknisyeni tarafından etkisiz hale getirildi. Eczacı Çağdaş Kıvılcım Erden, saldırıyla ilgili, “İnsanların sağlığını burada bize emanet ediyorlar, bunu yaparken de canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde Ankara'nın Çankaya ilçesine bağlı Dikmen Mahallesi'nde meydana gelen olayda kapüşonlu ve maskeli bir şahıs eczaneyi soymaya çalıştı. Gece bıçakla eczaneyi soymaya çalışan hırsızı, eczane sahibi Çağdaş Kıvılcım Erden ve eczane teknisyeni Kürşat Şahin engelledi. Yaşanan arbedede teknisyenin, elinden hafif yaralandığı öğrenilirken, etkisiz hale getirilen soyguncu, polis ekibine teslim edildi.

Soygunu engellediğini belirten Çağdaş Kıvılcım Erden, “Teknisyen arkadaşımız Kürşat içerideydi, ben de bankoda bilgisayara bakıyordum. Birden kapı açıldı saat 00.21 civarında, aslında erken bir saatti ve el ayak çekilmemişti. Kapüşonlu, tıbbi maskeli biri girdi. ‘Hızlıca kasadaki bütün paraları boşalt' diye yanıma geldi. Ben önce şaka zannettim anlam veremedim. Derken saniyesinde yanımda belirdi. ‘Kasadaki bütün parayı boşalt, kasanın içini görmek istiyorum' dedi ve bıçağı gösterdi. O an anladım şaka olmadığını. Sonra yavaşça kasaya doğru yöneldim. O sırada teknisyen arkadaşımız Kürşat arkadan çıktı. Hala ‘kasayı boşalt, 2 dakikan var, çabuk' gibi tehditlerde bulunmaya devam etti. Sonra Kürşat hamle yapmaya çalıştı. Elindeki bıçağı görmediğini varsayarak Kürşat'a yapma dedim. O sırada kasayı alıp fırladı dışarıya. Ben de arkasından gelip tam kapıdayken omzundan tuttum ve beraber kaldırıma düştük. Yerdeyken elindeki bıçakla hamle yapmaya çalıştı. Üstüne bastırıp elini tuttum ve Kürşat'ta elindeki bıçağı aldı. O sırada bir komşumuz geldi ve polisi aradı. Çok geçmeden polisler de geldi ve götürdüler” ifadelerini kullandı.

Sağlık çalışanlarına karşı saldırıların arttığına dikkat çeken Erden, “Biz aslında burada bir kamu görevi gerçekleştiriyoruz ve bu nöbeti tutmak zorundayız. Dolayısıyla da kelle koltukta da iş yapmak istemiyoruz. Sonuçta insanların sağlığını burada bize emanet ediyorlar. Onların ilaçlarını temin etmek zorundayız. Bunu yaparken de canımızın tehlikede olmasını istemiyoruz. Bir şekilde önlemlerin sıklaştırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

Eczane teknisyeni Kürşat Şahin ise gecenin bir yarısına kadar çalıştıklarını aktararak, “Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Burası Dikmen Caddesi gibi meşhur bir yer. Gözü dönmüş insanlar o saatte böyle bir şey yapabiliyorsa artık gecenin ilerleyen saatlerini siz düşünün” dedi.