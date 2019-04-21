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Saldırıya uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu güvenlik güçlerince bir eve alındı

Ankara’nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı.

Ankara'nın Çubuk ilçesinde katıldığı şehit cenazesinde bir grubun saldırısına uğrayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik için bir eve alındı.


Hakkari'de terör örgütü mensuplarınca şehit edilen Sözleşmeli Er Yener Kırıkçı'nın cenazesinde olaylar çıktı. Ankara'nın Çubuk ilçesi Akkuzu Mahallesi'ndeki cenazeye Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ile birlikte katılan Kemal Kılıçdaroğlu, bir grubun saldırısına uğradı. Kılıçdaroğlu arbeden çıkartıldı ve güvenlik güçleri kontrolünde bir eve alındı. Kalabalık Kılıçdaroğlu'nun bulunduğu eve girmeye çalışırken, polis ve askerler vatandaşlara engel oldu.

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