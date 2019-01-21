Salih Zeki Çolak ve Abidin Ünal'dan Bakan Akar'a ziyaret

Eski Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ve eski Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal, Milli Savunma Bakanı Akar'ı ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, kendisini ziyaret eden 49'uncu Kara Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Salih Zeki Çolak ile 28'inci Hava Kuvvetleri Komutanı emekli Orgeneral Abidin Ünal ile bir araya geldi.