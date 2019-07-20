Şampiyon Basketbol takımından Bakan Pakdemirli'ye forma

Tarım ve Orman Bakanı Bakanı Bekir Pakdemirli'yi makamında ziyaret eden Orman Gençlik ve Spor Kulübü Erkek Basketbol Takımı yöneticileri, Pakdemirli'ye üzerinde isminin yazılı olduğu 35 numaralı formayı hediye etti.

Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi 5. maçında Sigortam.Net İTÜ Basket'i 65-49 yenerek, seride durumu 3-2 yapan OGM Ormanspor, Erkek basketbol takımı Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'ne yükselmişti. Başarı sonrası Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Gençlik ve Spor Kulubu Erkek Basketbol Takımı yöneticilerini makamında ağırladı. Yöneticiler, üzerinde Bekir ismi yazılı olan 35 numaralı formayı Bakan Pakdemirli'ye hediye etti.

Gençlerin sporun içine olmasını destekliyoruz

Orman genel müdürlüğü 180 yıllık kurumsal bir teşkilat olduğunu belirten Bakan Pakdemirli başarılarından dolayı sporcuları kutladı. Sporun her anlamda destelenmesi gerektiğine vurgu yapan Pakdemirli,"Çok alanda başarısı var özellikle ağaçlandırma konusunda başarıları var yangınlarla mücadele başarısı var hakikaten iyi işleyen bir teşkilat.Ama bunun ötesinde tabi ki spor alanında böyle başarılara imza atıyor olmaları bizim için son derece memnuniyet verici. Süper lige çıkmış olmasını kutluyorum. Bayanlarda da cok ciddi başarılara imza attık bu sene. İnşallah bu başarılarında daha ileriye yönelik, daha güzel başarılarla taçlandırması temennimiz. Öncelikle spora yönlendirilmesi gerekiyor. Bizde belirli bir kamu kaynağı kullanmakla beraber, gençlerin bu işlere içerisinde olması, kötü alışkanlıkların uzak kalması anlamında da biz bu tarz basketi voleybolu diğer sporları destekliyoruz" dedi.

Erkek Basketbol takımı 2016 yılından bu yana basketbol liginde mücadele ediyor. 2018- 2019 sezonunda Türkiye erkekler birinci ligi Play - Off şampiyonu olarak Tahincioğlu Basketbol Erkekler süper ligine yükseldi. Bayan basketbol takımı ise Türkiye Kadınlar süper liginde mücadele ediyor. Bayan basketbol takımı 2019- 2020 sezonunda Türkiye'yi Eurocup'da temsil edecek. Orman Gençlik ve Spor Kulubü Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş takımlarından sonra kadınlar ve erkekler süper liginde mücadele eden dördüncü takım olarak yer aldı.