Şampiyon güreş takımı Ankara'ya döndü

Avrupa Güreş Şampiyonası'nda takım olarak ikinci olan Serbest Güreş Milli Takımı ve teknik ekip, toplamda 7 madalya ile Ankara'ya döndü.

Romanya'nın başkenti Bükreş'te düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda 3 altın, 1 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplam 7 madalya kazanan Serbest Güreş Milli takımı ve teknik ekip Ankara'ya döndü.

Destansı bir başarı

Havaalanında aileleri ve sevdikleri tarafından karşılanan Milli Güreşçiler, destansı bir başarıya imza attıklarını ve çok mutlu olduklarını ifade etti. Tarihi bir rekorla ülkelerine döndüklerini söyleyen güreşçiler, mutluluklarını aileleri ve güreşseverler ile paylaştı.

“Tarihi bir rekor kırıdım”

Milli Güreşçilerden, 7. kez Avrupa şampiyonu olan Taha Akgül ise daha önce böyle bir başarı görmediğini belirterek şöyle konuştu;

"Tarihi bir şampiyona oldu. Böyle bir başarı daha önce görmedim. Şanslıydık ve turnuva güzel geçti. Çok güzel müsabakalar çıkardık. Tarihi bir rekor kırdım. Bunlar 100 sene sonra konuşulacak başarılar. Serbest takımımız zaten yıllardır çok başarılı. Özellikle final müsabakasında son dünya şampiyonunu 7-0 gibi güzel bir skorla yenmem ayrı moral oldu. Bunun da meyvesini Astana'da yapılacak olan Dünya Şampiyonası'nda göreceğimizi düşünüyorum. Durmadan çalışmalara devam edeceğiz"